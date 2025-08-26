Justitie Judecători şi procurori din întreaga ţară declanşează proteste. CSM solicită retragerea proiectului privind reforma pensiilor







Judecători şi procurori din mai multe județe ale țării au transmis un mesaj clar către reprezentanții Guvernului și ai Parlamentului, solicitând oprirea imediată a ceea ce consideră a fi o campanie ostilă îndreptată împotriva sistemului judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii anunță că cele 16 Curți de Apel din România cer retragerea proiectului legislativ care propune modificarea sistemului de pensii al magistraților.

Totodată, instituții din domeniul judiciar au început să se alăture protestelor declanșate marți, la nivel central, împotriva inițiativei legislative care vizează reformarea pensiilor acestora. De asemenea, începând cu data de 27 august, activitatea instanțelor va fi ajustată în conformitate cu deciziile luate la adunările generale ale magistraților.

„Astăzi, 26.08.2025, în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor de la nivelul curţilor de apel, toate cele 16 curţi de apel au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță această măsură ca formă de protest și pentru a atrage atenția asupra „riscului major de destabilizare a sistemului judiciar”, risc pe care îl asociază cu posibila adoptare a reformei propuse.

„În acest context s-a hotărât ca, începând cu data de 27.08.2025, activitatea să se desfășoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat”, se mai arată în comunicatul emis de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Curtea de Apel Ploiești a comunicat suspendarea temporară a soluționării cauzelor, cu anumite excepții stabilite în funcție de natura acestora. Decizia vine în contextul în care instanțele din țară adoptă măsuri similare, în urma nemulțumirilor exprimate de magistrați față de modificările legislative recente și condițiile de lucru din sistemul judiciar.

„Facem precizarea ca judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate anterior)”, a transmis Curtea de Apel Ploieşti.

Curtea de Apel Constanţa solicită retragerea de urgenţă a proiectului legislativ care vizează modificarea pensiilor de serviciu pentru magistraţi. Totodată, instanţa transmite un apel către reprezentanţii puterii executive şi legislative, cerând încetarea discursurilor şi acţiunilor critice la adresa autorităţii judecătoreşti. Potrivit Curţii, aceste atacuri ar avea un impact negativ major asupra statului de drept şi ar periclita drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, care pot fi garantate doar printr-un sistem judiciar independent.

„Cu unanimitate de voturi începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art.3 alin.1 lit.b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), suspendarea executării actelor administrative”, a anunţat Curtea de Apel Constanţa.

Magistrații Curții de Apel Iași au hotărât suspendarea soluționării dosarelor începând de miercuri, cu anumite excepții. Activitatea va continua doar în cazurile aflate în faza de urmărire penală, în cele privind propuneri de arestare preventivă, prelungirea arestului sau a măsurilor de control judiciar, precum și în dosarele care vizează suspendarea executării unor acte administrative. Decizia a fost adoptată marți, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor de la Curtea de Apel Iași.

Tribunalul Brașov a transmis: „Cu ocazia Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Brașov din data de 26.08.2025 în care s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, supus dezbaterii, în unanimitate, judecătorii și-au manifestat dezacordul adoptării actului normativ în forma propusă.

Cu privire la măsurile necesare în vederea protejării statului magistraților și a independenței justiției, cu majoritate, judecătorii au hotărât continuarea activității fără adoptarea unor forme de protest, la acest moment, cu o analiză ulterioară a unor eventuale forme de protest, în funcție de evoluția procesului legislativ”, se arată în comunicat.