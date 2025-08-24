Justitie

Amenințări cu moartea pentru un judecător din Baia Mare. Magistratul a cerut ordin de protecție

Amenințări cu moartea pentru un judecător din Baia Mare. Magistratul a cerut ordin de protecțieSursă foto: juridice.ro
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Președintele Judecătoriei Baia Mare, Radu-Andrei Trufan, a obținut un ordin de protecție după ce un inculpat condamnat de el l-a amenințat cu moartea, inclusiv prin postarea fotografiei sale într-un grup de Facebook cu peste 10.000 de membri, instigând la ură și atacuri violente., potrivitluju.ro.

Decizia extremă pentru siguranța magistratului din Baia Mare

Judecătorul Radu-Andrei Trufan, care conduce Judecătoria Baia Mare din iulie 2025, a notificat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre ordinul de protecție obținut împotriva unui inculpat. Dosarul de referință este nr. [17414/182/2024] de la Judecătoria Satu Mare, iar alte fapte similare sunt cercetate în dosarul nr. [2783/182/2024] de la Judecătoria Târgu Lăpuș.

Judecătorul a explicat că ordinul de protecție a fost necesar din cauza amenințărilor repetate primite online, inclusiv e-mailuri către multiple instituții și postarea denigratoare a fotografiei sale într-un grup de Facebook cu instigări la violență.

Potrivit declarației sale pentru Lumea Justiției, riscul la adresa sa și a familiei era iminent, motiv pentru care a fost solicitată intervenția IPJ Maramureș și supravegherea timp de două săptămâni de către trupele speciale SIAS.

Câtă notorietate mai au Călin Georgescu și George Simion. Sondaj INSCOP, la comanda PNL
Câtă notorietate mai au Călin Georgescu și George Simion. Sondaj INSCOP, la comanda PNL
Ce pensii primesc astăzi revoluționarii din decembrie 1989
Ce pensii primesc astăzi revoluționarii din decembrie 1989

Măsuri concrete luate de Poliția Română

Din partea Poliției Române, judecătorul a beneficiat de supravegherea locuinței și a deplasărilor sale, inclusiv ale soției, pentru prevenirea oricărei agresiuni.

judecător

Sursa foto: dreamstime.com

Inculpatul vizat fusese condamnat anterior în primă instanță la executare pentru amenințare, hărțuire și violență, iar ulterior la Curtea de Apel Cluj a primit 2 ani și 8 luni cu suspendare. După condamnarea în prima instanță, acesta a continuat cu amenințări și denigrări publice, determinând magistratul să formuleze o plângere penală și să obțină ordinul de protecție majorat pe durata unui an de Tribunalul Satu Mare.

Mesajul lui Trufan pentru Guvern

Radu Trufan a transmis un mesaj ferm către Guvern, avertizând că campaniile de decredibilizare a magistraților cresc violența în societate și afectează respectul față de lege.

„Guvernul ar trebui sa fie foarte atent la ce mesaje transmite in societate, pentru ca, pe baza unor mesaje de decredibilizare a judecatorilor si procurorilor, apare riscul ca cetatenii sa nu mai respecte legea si autoritatea – fie ca vorbim despre autoritatea hotararii judecatoresti sau a politistilor, procurorilor, judecatorilor etc”, a declarat Trufan.

El a mai amintit și de cazul Dana-Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, care a obținut recent un ordin de protecție pentru amenințări online.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:11 - Panică la bord. Un avion American Airlines, deviat din cauza unui incendiu
20:04 - Explicațiile lui Cozmin Gușă despre dorința Rusiei de a controla Marea Neagră
19:56 - Ce interese sunt pentru a desființa cel mai vechi liceu agricol din Transilvania
19:48 - „Tătuțu” revine cu sezonul 2! Lupta pentru putere se întețește
19:39 - Nina Iliescu, grav bolnavă după trei săptămâni de la moartea lui Iliescu. Decizia pe care a luat-o după funeralii
19:30 - Nuțu Cămătaru, protectorul lui Rizea. Interlopul ar fi vorbit să fie protejat în pușcărie

Proiecte speciale