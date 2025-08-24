Justitie Amenințări cu moartea pentru un judecător din Baia Mare. Magistratul a cerut ordin de protecție







Președintele Judecătoriei Baia Mare, Radu-Andrei Trufan, a obținut un ordin de protecție după ce un inculpat condamnat de el l-a amenințat cu moartea, inclusiv prin postarea fotografiei sale într-un grup de Facebook cu peste 10.000 de membri, instigând la ură și atacuri violente., potrivitluju.ro.

Judecătorul Radu-Andrei Trufan, care conduce Judecătoria Baia Mare din iulie 2025, a notificat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) despre ordinul de protecție obținut împotriva unui inculpat. Dosarul de referință este nr. [17414/182/2024] de la Judecătoria Satu Mare, iar alte fapte similare sunt cercetate în dosarul nr. [2783/182/2024] de la Judecătoria Târgu Lăpuș.

Judecătorul a explicat că ordinul de protecție a fost necesar din cauza amenințărilor repetate primite online, inclusiv e-mailuri către multiple instituții și postarea denigratoare a fotografiei sale într-un grup de Facebook cu instigări la violență.

Potrivit declarației sale pentru Lumea Justiției, riscul la adresa sa și a familiei era iminent, motiv pentru care a fost solicitată intervenția IPJ Maramureș și supravegherea timp de două săptămâni de către trupele speciale SIAS.

Din partea Poliției Române, judecătorul a beneficiat de supravegherea locuinței și a deplasărilor sale, inclusiv ale soției, pentru prevenirea oricărei agresiuni.

Inculpatul vizat fusese condamnat anterior în primă instanță la executare pentru amenințare, hărțuire și violență, iar ulterior la Curtea de Apel Cluj a primit 2 ani și 8 luni cu suspendare. După condamnarea în prima instanță, acesta a continuat cu amenințări și denigrări publice, determinând magistratul să formuleze o plângere penală și să obțină ordinul de protecție majorat pe durata unui an de Tribunalul Satu Mare.

Radu Trufan a transmis un mesaj ferm către Guvern, avertizând că campaniile de decredibilizare a magistraților cresc violența în societate și afectează respectul față de lege.

„Guvernul ar trebui sa fie foarte atent la ce mesaje transmite in societate, pentru ca, pe baza unor mesaje de decredibilizare a judecatorilor si procurorilor, apare riscul ca cetatenii sa nu mai respecte legea si autoritatea – fie ca vorbim despre autoritatea hotararii judecatoresti sau a politistilor, procurorilor, judecatorilor etc”, a declarat Trufan.

El a mai amintit și de cazul Dana-Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, care a obținut recent un ordin de protecție pentru amenințări online.