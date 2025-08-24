Social Nuntă cu focuri de armă la Râmnicu Vâlcea: un bărbat a tras asupra mașinii miresei







Un incident grav a avut loc sâmbătă, 23 august 2025, în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, în apropierea unui local unde se desfășura o nuntă. În jurul orei 17:30, un bărbat în vârstă de 30 de ani a tras mai multe focuri de armă în direcția mașinii miresei, generând panică printre invitați și trecători.

Incidentul s-a produs în zona centrală a orașului, în apropierea restaurantului Ramada, unde se desfășura petrecerea de nuntă. Conform primelor informații, au fost trase focuri de armă, evenimentul provocând panică printre participanți. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Martorii au declarat că zgomotul focurilor de armă a creat confuzie și teamă în rândul invitaților, determinând alertarea imediată a autorităților. Echipajele de poliție au ajuns rapid la fața locului și au început verificările.

În prezent, poliția desfășoară o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a petrecut incidentul, precum și motivele care au dus la declanșarea acestuia. Cercetările sunt în curs, iar zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea investigațiilor.

Mireasa a alertat autoritățile prin apel la numărul de urgență 112, reclamând că un individ necunoscut a deschis focul asupra autoturismului în care se afla.

Echipajele de poliție s-au deplasat imediat la locul semnalat și au reușit să îl rețină pe suspect, un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din județul Vâlcea. Acesta a fost condus ulterior la sediul Poliției municipale pentru a fi audiat.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că arma folosită era un pistol de tip airsoft, care nu necesită autorizare conform legislației în vigoare.

Deși femeia a refuzat solicitarea unui ordin de protecție, ancheta continuă sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni, iar polițiștii urmează să stabilească măsurile legale corespunzătoare.

„Persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție. Cu toate acestea, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis IPJ Vâlcea.

Chiar dacă arma nu era letală, incidentul a generat o stare de panică atât în rândul invitaților la eveniment, cât și printre trecătorii din apropiere. Autoritățile investighează în continuare circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.