Un bărbat misterios blochează traficul într-un oraș din Marea Britanie de peste un deceniu

Una dintre cele mai mari enigme din Marea Britanie este David Hampson. De peste un deceniu, el blochează în tăcere aceeași intersecție din Swansea, din motive necunoscute. Acum patru ani, David Hampson a făcut senzație în Anglia blocând traficul într-o intersecție din Swansea, până când poliția l-a arestat.

Acest bărbat misterios a refuzat să vorbească cu cineva, inclusiv cu autoritățile, și a preferat să petreacă luni de zile în închisoare decât să explice acest obicei ciudat.

După eliberare, și-a reluat comportamentul. În ultimii patru ani, multe lucruri s-au schimbat, dar blocarea traficului de către David Hampson a rămas aceeași. La zece ani de la arestarea sa din 2014, el continuă să facă același lucru.

Pe 19 iunie, Hampson a blocat traficul pe strada De La Beche, în fața secției de poliție Swansea Central, până când a fost reținut, potrivit Tribunalului Magistrat din Swansea.

El a rămas mut, ca de obicei, în ciuda avertismentelor că acest lucru îi va agrava situația, refuzând să vorbească cu poliția, avocații, judecătorii sau medicii.

De-a lungul anilor, instanțele au încercat să stabilească dacă era „mut din răutate” sau „mut din voia lui Dumnezeu”, ori dacă putea să vorbească, dar a ales să nu o facă, sau era incapabil fizic ori mental.

După câteva investigații, judecătorii au concluzionat că Hampson a ales să nu vorbească, după ce au auzit gardieni ai închisorii spunând că le-a adresat câteva cuvinte în perioada în care era deținut la HMP Swansea.

Mai mulți judecători au solicitat un raport psihiatric despre Hampson, pentru a explica obiceiul său neobișnuit de a bloca traficul, dar acesta a refuzat să vorbească cu medicul numit de instanță.

Medicul nu a putut prescrie tratament sau îngrijire spitalicească după ce a examinat dosarul medical al bărbatului, întrucât nu a putut diagnostica nicio afecțiune psihiatrică sau de altă natură.

La 11 ani de la prima sa acțiune de blocare a traficului, David Hampson rămâne un personaj enigmatic. Reticența sa de a vorbi despre motivele sale lasă anchetatorii cu puține indicii, astfel încât este puțin probabil să se afle ce îl determină să continue, scrie odditycentral.com.