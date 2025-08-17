International Criza ignorată de Europa. Cum ar putea câștiga alegerile Reform UK







Reform UK, din Marea Britanie, se află astăzi în centrul dezbaterilor politice din Regatul Unit, pe fondul protestelor anti-migrație care au zguduit Anglia în ultimele săptămâni și al criticilor tot mai dure la adresa politicii de azil a guvernului laburist.

În timp ce James Orr, profesor la Universitatea din Cambridge și președinte al Centre for a Better Britain, susține că Reform UK este „singura forță politică ce mai crede în națiune”, evenimentele recente arată o societate britanică profund divizată între nevoia de securitate și valorile multiculturalismului.

Discuția despre migrație, suveranitate și identitate națională nu mai este doar o temă de campanie, ci o criză care modelează viitorul politic al Regatului Unit.

Reform UK din Marea Britanie a apărut ca o forță politică emergentă din dezamăgirea față de partidele tradiționale – Conservatorii și Laburiștii – care, în opinia multor britanici, au eșuat în gestionarea migrației, economiei și identității naționale.

În viziunea lui James Orr, actualul președinte al Consiliului Consultativ al Centre for a Better Britain, aceste partide formează un „duopol” care a „distrus” țara în ultimele decenii.

Orr afirmă că ceea ce lipsește scenei politice britanice este o formațiune cu adevărat atașată ideii de națiune, capabilă să pună în aplicare politica promisă în campanie. El vede Reform UK ca singura mișcare politică ce poate îmbina pragmatismul economic cu fermitatea în probleme de migrație și securitate.

Valul de proteste anti-migrație care a cuprins Anglia începând cu 13 iulie 2025 a marcat un punct de inflexiune pentru discursul și poziționarea reformei. Totul a pornit de la un incident grav petrecut în Epping, unde un solicitant de azil a fost arestat sub acuzația de agresiune sexuală asupra unei adolescente de 14 ani. Cazul, intens mediatizat, a stârnit indignare publică și a generat manifestații spontane în fața hotelurilor folosite pentru cazarea migranților.

În doar câteva zile, protestele s-au extins în mai multe orașe, inclusiv Londra, Norwich, Liverpool și Cardiff, transformându-se în demonstrații de amploare împotriva politicii de azil a guvernului. Deși unele acțiuni au degenerat în violențe, pentru reformă acestea au reprezentat o confirmare a mesajului său: migrația necontrolată afectează siguranța comunităților locale.

Liderii partidului au participat activ în spațiul public, folosind platformele media și rețelele sociale pentru a cere măsuri radicale: închiderea rutelor ilegale, deportări rapide și eliminarea cazării în hoteluri. Acest moment a consolidat sprijinul electoral pentru formațiune și a transformat criza într-o rampă de lansare pentru strategia sa politică pe termen lung.

Potrivit lui James Orr, naționalismul pe care îl promovează Reform UK nu este unul exclusivist, ci defensiv: protejarea culturii, a limbii și a valorilor britanice în fața schimbărilor demografice accelerate. El consideră că „duopolul politic” actual a pierdut legătura cu cetățenii de rând, preferând validarea elitelor internaționale în locul reprezentării voinței populare.

Orr compară situația Marii Britanii cu ceea ce se întâmplă în Germania, Franța sau Italia, unde partidele național-conservatoare – precum AfD, Rassemblement National sau Fratelli d’Italia – câștigă teren. În viziunea sa, Reform UK face parte din acest val european de reafirmare a suveranității statelor-națiune.

În fața protestelor tot mai violente, guvernul britanic a mobilizat peste 3.000 de polițiști în zone cu risc ridicat și a impus restricții temporare asupra adunărilor publice, în baza Public Order Act 1986. Hotelurile care găzduiau migranți au fost puse sub pază suplimentară, iar poliția a adoptat o politică de comunicare mai transparentă, incluzând dezvăluirea naționalității suspecților în cazuri sensibile.

Aceste măsuri au fost salutate de unii ca necesare pentru restabilirea ordinii, dar criticate de alții ca insuficiente pentru a rezolva cauzele profunde ale nemulțumirii populației. În multe comunități, evenimentele au accentuat diviziunile existente: unii locuitori cer măsuri drastice împotriva imigrației ilegale, în timp ce alții pledează pentru incluziune și sprijin pentru refugiați.

Reform UK adoptă o poziție fermă împotriva politicii de azil actuale, pe care o consideră ineficientă, costisitoare și profund nedreaptă față de cetățenii britanici.

Potrivit liderilor săi, sistemul este abuzat de persoane care nu îndeplinesc criteriile reale de refugiat, dar profită de lacune legislative și de constrângeri internaționale pentru a rămâne în țară. Una dintre principalele critici este dependența Regatului Unit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care blochează frecvent deportările, chiar și în cazul solicitanților condamnați pentru infracțiuni grave.

Partidul propune ieșirea din tratatele și convențiile care limitează autoritatea guvernului în materie de migrație, crearea unor centre de procesare a cererilor în afara teritoriului britanic și returnarea rapidă a celor respinși. De asemenea, susține limitarea accesului solicitanților de azil la beneficii sociale până la aprobarea cererii.

În viziunea Reform UK, politica actuală nu protejează frontierele, încurajează migrația ilegală și pune presiune uriașă pe sistemele publice de sănătate, educație și locuințe. Schimbarea este prezentată nu doar ca o măsură administrativă, ci ca o condiție esențială pentru securitatea națională și păstrarea coeziunii sociale.

Orr subliniază că ceea ce se întâmplă în Marea Britanie este parte a unei tendințe mai largi în Europa: partide naționaliste și suveraniste care câștigă teren în Franța, Germania, Italia, Spania și Țările de Jos. El anticipează că următorii cinci-zece ani vor aduce o „viraj puternic spre dreapta” în politica europeană, în ciuda rezistenței din partea instituțiilor internaționale și a mass-mediei.

Fenomenul politic reprezentat de reformă nu este izolat, ci face parte dintr-un curent mai amplu ce traversează întreaga Europă. În ultimul deceniu, partidele național-conservatoare și suveraniste au câștigat teren în mod constant, capitalizând nemulțumirea publică față de globalizare, migrația necontrolată și percepția unei pierderi a identității naționale.

Exemplele sunt numeroase: în Franța, Rassemblement National condus de Marine Le Pen a obținut scoruri record; în Italia, Fratelli d’Italia al Giorgiei Meloni a ajuns la guvernare; în Ungaria, Viktor Orbán își consolidează poziția printr-o politică fermă anti-migrație; iar în Germania, Alternativa pentru Germania (AfD) devine un actor politic major, în ciuda tentativelor de marginalizare.

Aceste mișcări au în comun accentul pus pe securitate, controlul frontierelor și apărarea culturii naționale. James Orr subliniază că Reform UK se aliniază acestui trend, urmărind să redea Regatului Unit controlul deplin asupra propriilor legi și granițe.

Creșterea sprijinului pentru astfel de partide sugerează o schimbare profundă în percepția electoratului european, tot mai puțin dispus să accepte politici liberale privind migrația și tot mai preocupat de protejarea comunității naționale în fața transformărilor demografice rapide.

Relația dintre criza migrației și sprijinul pentru Reform UK este una directă și profundă, reflectând o schimbare semnificativă în percepțiile și prioritățile electoratului britanic. Pe măsură ce numărul solicitanților de azil și al migranților crește, presiunea asupra serviciilor publice – spitale, școli, locuințe – devine tot mai vizibilă, iar nemulțumirea comunităților locale se amplifică.

Protestele recente din Anglia, declanșate de incidente violente atribuite unor solicitanți de azil, au transformat migrația dintr-o temă de dezbatere politică într-o problemă urgentă de securitate publică.

În acest context, Reform UK reușește să capitalizeze nemulțumirea populară, prezentându-se ca singura formațiune dispusă să abordeze radical situația: control strict al frontierelor, reformarea politicii de azil și ieșirea de sub influența instituțiilor juridice internaționale care limitează deportările. Pentru susținătorii săi, aceste măsuri nu sunt simple promisiuni electorale, ci condiții necesare pentru a proteja identitatea și suveranitatea națională.

Astfel, fiecare nou episod de tensiune legat de migrație devine un catalizator pentru creșterea sprijinului electoral al partidului, consolidând imaginea sa de forță politică hotărâtă și conectată la temerile reale ale cetățenilor.

Pe termen scurt, Reform UK își propune să capitalizeze electoral valul de nemulțumire față de guvernul Starmer și amintirea eșecurilor guvernelor conservatoare anterioare. Pe termen lung, partidul vizează o reformă constituțională profundă, inclusiv restructurarea sistemului judiciar și simplificarea legislației economice pentru a încuraja antreprenoriatul.

James Orr afirmă că până în 2029 Reform UK ar putea obține o majoritate parlamentară, dacă tendințele actuale se mențin. Aceasta ar reprezenta o schimbare radicală în politica britanică, echivalentă cu revoluțiile electorale din alte state europene.