International Val de proteste în Marea Britanie, împotriva migranților







Marea Britanie se confruntă cu un val uriaș de proteste împotriva migranților. Mulți dintre britanici asociază prezența solicitanților de azil cu o creștere a infracționalității în comunităților lor. Proteste violente au avut loc în Epping, Londra, Norwich, Liverpool și Leeds. Britanicii nemulțumiți cer Guvernului să fie consultați înainte de a fi stabilite locații de cazare pentru migranți. Situația se amplifică, mai ales că Guvernul menține măsuri permisive pentru cei care își caută un viitor în Regatul Unit, relatează presa internațională.

Protestele antiguvernamentale au loc din cauza numărului în creștere a migranților, cazați în hoteluri, pe banii statului. Ministerul britanic de Interne a umplut hoteluri întregi și alte ”case de ocupație multiplă” (HMO) cu zeci de migranți.

Manifestațiile s-au intensificat, alimentate mai ales după un incident de agresiune sexuală, în Epping, comis de refugiați etiopieni. Protestatarii cer închiderea spațiilor de cazare pentru solicitanții de azil și limitarea accesului acestora în Regatul Unit.

Britanicii care protestează mai cer Guvernului să fie încluși în decizia privind stabilirea locațiilor de cazare a migranților. Adică să fie cerut acordul comunității, prin consultări publice, atunci când se stabilesc locații de cazare pentru cei care vin din afara granițelor.

Manifestații de protest au avut loc în majoritatea orașelor din sudul Marii Britanii. Cele mai violente proteste au avut lor în Epping, Londra, Norwich, Liverpool și Leeds.

În Londra au avut loc ciocniri între protestatari și susținătorii britanici ai refugiaților. Au fost situații când aceste confruntări au degenerat în violențe. Notabile sunt cazurile de la ”Thistle City Barbican” și alte hoteluri, unde a fost nevoie de intervenția poliției pentru a calma spiritele.

Protestul de la Nuneaton a fost prezentat de presă ca ”un fel de focar național”, care s-a extins în orașele Bristol, Leicester și Birmingham. La protestul din Liverpool, contra-manifestanții sunt acuzați că au agresat o jurnalistă de la GB News, în timp ce protestele anti-migrație din Bournemouth au coincis cu lansarea patrulelor locale de „vigilență”.

Protestele au debutat la jumătatea lunii iulie, și au fost organizate de părinți îngrijorați din cauza creșterii numărului de agresiuni sexuale comise de migranți. Mamele au fost cele mai vocale și prezente în număr dominant. Ulterior, aceste manifestații au început să fie susținute de consilierii locali din cadrul partidului Reform UK al lui Nigel Farage.

Presa britanică subliniază implicarea, ”până la nivel de conducere”, a extremei drepte. ”The Guardian” a relatat că protestul de la Nuneaton a fost organizat de „grupul naționalist extremist Homeland Party”, adăugând că „unii protestatari puteau fi văzuți cântând în plină stradă, în fața pub-ului Wetherspoon”.

J. D. Wetherspoon este cel mai popular lanț de pub-uri, cu prețuri accesibile, dar detestat de elita politică din Marea Britanie. Criticile subtile ale presei britanice - apropiate de establishment-ul politic - la adresa protestatarilor, arată o ruptură între politic și oamenii simpli. Populația strigă:”Gata! Ajunge!”, însă guvernul nu reacționează.