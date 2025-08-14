International Legenda orașului scufundat din Japonia. Atlantida din Pacific și enigmele ruinelor de la Yonaguni







În largul insulei Yonaguni, Japonia, se află ruine uriașe, considerate de unii dovezi ale unei civilizații pierdute – „Atlantida” din Pacific. Originea lor rămâne un mister dezbătut de arheologi și cercetători.

În anul 1986, scafandrul japonez Kihachiro Aratake a descoperit, în timp ce explora apele din apropierea insulei Yonaguni, prefectura Okinawa, o structură masivă din piatră aflată la o adâncime de aproximativ 25 de metri.

Ceea ce părea la început o simplă formațiune naturală s-a dovedit a fi un complex cu trepte, platforme, coloane și forme geometrice remarcabil de precise.

Forma și dimensiunile i-au făcut pe unii cercetători să o compare cu ruinele unui oraș antic scufundat, motiv pentru care a primit denumirea neoficială de „Atlantida din Pacific”.

Structura principală măsoară aproximativ 150 de metri lungime, 40 de metri lățime și 27 de metri înălțime. Printre elementele identificate de scafandri se numără:

Terase și platforme asemănătoare celor folosite în construcțiile antice

Trepte masive perfect tăiate

Forme rectangulare și unghiuri de 90 de grade

Structuri care seamănă cu drumuri și pasaje

Aceste caracteristici au dus la dezbateri aprinse privind originea lor: formare naturală sau construcție umană?

O parte a comunității științifice, în special geologi precum Robert Schoch de la Universitatea Boston, consideră că structurile s-au format natural, prin eroziunea rocilor sedimentare sub acțiunea curenților marini și a valurilor, în mii de ani.

Argumentele lor se bazează pe faptul că rocile din zonă – gresii și argilite – tind să se fractureze în linii drepte, creând impresia unor ziduri și trepte.

Pe de altă parte, arheologul japonez Masaaki Kimura susține că formațiunile prezintă dovezi clare de intervenție umană: tăieturi verticale, platforme nivelate și aliniamente orientate spre puncte cardinale.

Potrivit lui Kimura, ruinele ar putea fi rămășițele unei civilizații vechi de peste 10.000 de ani, scufundată în urma creșterii nivelului mării la sfârșitul ultimei ere glaciare.

Dacă ipoteza este corectă, Yonaguni ar putea fi cea mai veche structură megalitică cunoscută din lume, anterioară piramidelor egiptene și templelor din Mesopotamia.

Mitul Atlantidei, descris de filosoful grec Platon, vorbește despre un oraș avansat tehnologic, scufundat în mare după o catastrofă.

Deși Atlantida este asociată, în general, cu Oceanul Atlantic, ruinele de la Yonaguni au inspirat comparații datorită dimensiunilor și complexității lor, fiind numite adesea „Atlantida din Pacific”.

Locuitorii din Okinawa au povești transmise din generație în generație despre o țară prosperă scufundată în ocean în vremuri străvechi.

Unele tradiții vorbesc despre un regat numit „Mu” sau „Lemuria”, prezent și în mitologia altor popoare din Pacific, care ar fi dispărut în urma unor cataclisme marine.

Indiferent de originea lor, ruinele de la Yonaguni au devenit o atracție majoră pentru scafandri și pasionați de mistere.

Guvernul japonez nu le-a declarat oficial sit arheologic, în parte din cauza lipsei unui consens științific privind originea lor, dar turismul de scufundare în zonă este în plină dezvoltare.

Până în prezent, nu există o concluzie definitivă. Studiile geologice indică o posibilă formare naturală, în timp ce cercetările arheologice sugerează un posibil sit uman antic.

Ruinele de la Yonaguni rămân unul dintre cele mai fascinante mistere ale oceanului, alimentând atât curiozitatea oamenilor de știință, cât și imaginația celor care cred în civilizații dispărute.