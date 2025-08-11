International O țară întreagă pe cale să dispară. Scenarii îngrijorătoare pentru Tuvalu







Tuvalu, o mică națiune din Pacific, riscă să dispară din cauza creșterii nivelului mării. Descoperă cum populația se pregătește pentru o posibilă relocare și ce înseamnă acest lucru pentru viitorul insulelor.

Tuvalu este una dintre cele mai mici și izolate națiuni din lume, alcătuită din nouă insule și atoli răspândiți pe o suprafață maritimă vastă în Pacificul central. Potrivit datelor prezentate de World Bank, suprafața totală a țării este de doar 26 de kilometri pătrați, iar populația se ridică la aproximativ 11.000 de locuitori.

Țara se află la jumătatea distanței dintre Hawaii și Australia, ceea ce o face extrem de izolată din punct de vedere geografic. Această izolare a contribuit la conservarea culturii și tradițiilor, dar a făcut-o vulnerabilă la schimbările climatice, în special la creșterea nivelului mării.

Conform Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), nivelul mării a crescut în Pacific cu o medie de 3,4 mm pe an între 1993 și 2019, iar scenariile pentru următoarele decenii sunt îngrijorătoare. Pentru Tuvalu, unde altitudinea maximă abia depășește patru metri deasupra nivelului mării, această creștere reprezintă o amenințare directă la adresa locuirii, agriculturii și infrastructurii.

Fenomenele meteo extreme, precum furtunile tropicale și mareele înalte, sunt din ce în ce mai frecvente, afectând solul și sursele de apă potabilă. United Nations Development Programme (UNDP) avertizează că, fără măsuri drastice la nivel global, unele dintre insulele Tuvalu ar putea deveni nelocuibile în următorii 50 de ani.

În noiembrie 2022, Tuvalu și Australia au semnat un acord istoric care prevede acordarea de „vize climatice” pentru cetățenii din Tuvalu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Australiei, acest program permite unui număr de până la 280 de persoane pe an să se stabilească în Australia, cu drept de muncă și acces la servicii publice.

Ambasadorul Tuvalu la ONU, Tapugao Falefou, citat de Reuters, a declarat: „Am fost surprinși de numărul mare de persoane care au aplicat deja. Comunitatea noastră vrea să știe cine vor fi primii migranți climatici din istorie.”

Acest program este văzut de unii ca o soluție temporară, dar criticat de alții, care îl consideră începutul sfârșitului pentru o națiune ce ar putea fi abandonată.

Economia Tuvalu se bazează pe pescuit, transferuri de fonduri de la diaspora și, în ultimii ani, pe închirierea codului de domeniu de internet „.tv” – o sursă importantă de venit. Potrivit BBC, veniturile obținute din acest domeniu reprezintă până la 10% din PIB.

Agricultura este limitată, solul fiind sărat și predispus la inundații. Principalele culturi sunt taro, bananele și nucile de cocos. Locuitorii își completează dieta cu pește și fructe de mare.

Comunitățile sunt strâns legate, iar viața socială se desfășoară în jurul bisericii și al activităților comune. Cu toate acestea, tinerii sunt tot mai tentați să părăsească insulele, căutând oportunități în Fiji, Noua Zeelandă sau Australia.

Guvernul Tuvalu a lansat în ultimii ani proiecte de protecție a coastelor, precum construirea de diguri și baraje din beton pentru a reduce impactul eroziunii. Conform Asian Development Bank, au fost demarate și inițiative de plantare a mangrovelor, care acționează ca o barieră naturală împotriva valurilor.

Un alt proiect ambițios este digitalizarea țării. În 2022, guvernul a anunțat planul de a crea o „versiune digitală” a Tuvalu, care să păstreze online arhivele, cultura și chiar o parte din administrația publică, în eventualitatea în care teritoriul fizic va fi pierdut.

Tuvalu a devenit un simbol al luptei împotriva schimbărilor climatice, fiind una dintre cele mai vocale țări în negocierile internaționale privind reducerea emisiilor de carbon. La summit-ul COP26 din Glasgow, prim-ministrul Kausea Natano a ținut un discurs în picioare, cu apa mării crescând în jurul genunchilor, pentru a transmite un mesaj vizual puternic despre pericolul iminent.

„Pentru noi, schimbările climatice nu sunt o problemă viitoare. Sunt o realitate prezentă, o luptă pentru supraviețuire”, a spus el, citat de The Guardian.

Tuvalu nu este singura țară amenințată – Maldive, Kiribati și Insulele Marshall se confruntă cu provocări similare. Însă cazul Tuvalu a atras atenția globală datorită dimensiunii reduse a țării și mobilizării rapide a populației.

Pentru comunitatea internațională, dispariția unei națiuni nu mai este un scenariu teoretic, ci o posibilitate reală. Coordonarea eforturilor de reducere a emisiilor și sprijinul financiar pentru țările vulnerabile devin imperative, dacă se dorește evitarea altor tragedii similare.