Justitie „Fantomas” de Ilfov a spart, într-o singură noapte, 13 vile







Hoțul cu abilități acrobatice remarcabile a devenit spaima locuitorilor din Popești-Leordeni, după ce, într-o singură noapte, a pătruns prin efracție în 13 vile aflate în zone rezidențiale de lux din București și județul Ilfov. Infractorul, ale cărui mișcări au fost comparate cu cele ale celebrului personaj „Fantomas”, escalada gardurile proprietăților cu o ușurință care a atras atenția anchetatorilor.

Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, după o serie de investigații, polițiștii din Capitală au reușit să îl identifice și să îl rețină. Suspectul este un cetățean străin și avea activitate infracțională nu doar în România, ci și în alte țări.

În primăvara acestui an, orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, a fost scena unui val de infracțiuni care a atras atenția autorităților. Un bărbat mascat a pătruns într-o singură noapte în 13 vile, potrivit informațiilor obținute de la surse judiciare.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins imagini relevante pentru anchetă. Individul, mascat, a fost filmat sărind cu ușurință gardurile proprietăților și fugind cu o viteză remarcabilă, aspecte care au ridicat semne de întrebare privind pregătirea fizică a acestuia.

Conform anchetatorilor, suspectul ar fi folosit o șurubelniță pentru a forța accesul în locuințe și ar fi sustras doar obiecte de valoare: bani, ceasuri și bijuterii. Țintele preferate par să fi fost vilele de lux, inclusiv din zona Bucureștiului.

Deși, în urma incidentelor, autoritățile au suplimentat patrulele în zonă, surse apropiate investigației au precizat că suspectul a revenit ulterior în localitate.

Acesta ar fi fost observat pe o bicicletă, iar o cameră de supraveghere l-ar fi surprins trecând în proximitatea unui echipaj de poliție aflat într-o mașină, fără a fi interceptat.

Un individ necunoscut, care acționează mascat, purtând cagulă, mănuși, haine închise la culoare și încălțăminte sport, a fost supranumit de anchetatori „noul Fantomas”, din cauza modului său de operare ce amintește de cel al spărgătorului Marian Fieraru, denumit după celebrul personaj Fantomas.

Acesta din urmă era practicant de parkour și a fost implicat în peste 20 de furturi din locuințe din zona Pipera, inclusiv în vila lui Gheorghe Hagi.

După o perioadă în care nu a mai fost semnalată nicio activitate, timp în care polițiștii din Ilfov încercau să-l identifice, suspectul a reapărut în iulie, de această dată mutându-și atenția către imobilele de lux din București.

Potrivit unor surse judiciare, în noaptea de 26 iulie, polițiștii Secției 5 au fost alertați după ce hoțul ar fi pătruns într-o locuință aflată pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, de unde a sustras suma de 700 de lei.

În aceeași noapte, un bărbat a încercat să pătrundă în trei curți dintr-un cartier al Bucureștiului, însă doar într-un singur caz a reușit să sustragă bunuri. Tentativele din celelalte două locații au eșuat. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, anchetatorii bucureșteni au suspectat încă de la început că autorul ar putea fi de origine străină.

Ulterior, investigațiile au condus la identificarea suspectului: Iuri Vilcov, un cetățean moldovean cunoscut autorităților pentru activitatea infracțională desfășurată atât în România, cât și în Bulgaria.

Conform datelor obținute, atunci când se deplasa în România pentru a comite furturi, Vilcov obișnuia să se cazeze la un hotel din zona Calea Vitan, aflat în aria de competență a Secției 11 Poliție. Pe 3 august, polițiștii de la Secția 5 au fost informați de colegii lor că individul s-a înregistrat din nou la respectivul hotel.

În urma acestei informații, bărbatul a fost localizat rapid, reținut pentru 24 de ore, iar în ziua următoare a fost arestat preventiv printr-o decizie emisă de Judecătoria Sectorului 1, potrivit sursei menționate.