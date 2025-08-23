Social Doi moți pe Lacul Snagov în urma furtunii de vineri seara: un medic și fiul său







O tragedie s-a produs vineri seară pe Lacul Snagov, unde un medic și fiul său în vârstă de 13 ani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o furtună puternică. Informația a fost confirmată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Intervenția salvatorilor a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la dispariția celor două persoane. Potrivit primelor date, cei doi se aflau pe lac în momentul declanșării fenomenelor meteo extreme.

Victimele sunt un medic și fiul său adolescent. Se pare că aceștia nu au reacționat la avertizarea emisă prin sistemul Ro-Alert privind furtuna puternică.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopţii, pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfăşurau activităţi de agrement pe lacul Snagov. Scafandrii de la ISUBIF, alături de echipaje de specialitate de la Poliţia Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice. În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la faţa locului”, a precizat ISUBIF.

În urma fenomenelor meteorologice puternice care au afectat vineri seara zona București – Ilfov, autoritățile au intervenit în teren cu mai multe echipaje specializate. La locul intervenției au fost mobilizați scafandri de la Detașamentul Special de Salvatori, o barcă remorcabilă transportată cu ajutorul unei autospeciale de stingere, un punct de comandă mobil, precum și două echipaje de prim ajutor.

De asemenea, serviciile de urgență au înregistrat peste 150 de apeluri la numărul unic 112 din partea cetățenilor afectați de condițiile meteo severe. Mai exact, România s-a confruntat recent cu o serie de furtuni violente, care au produs pagube semnificative în 38 de localități din 15 județe. Precipitațiile abundente au dus la inundarea mai multor străzi, iar vântul puternic a doborât peste 150 de copaci și stâlpi de electricitate.

În intervalul 28 – 31 martie 2025, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au fost solicitate să intervină în 1.159 de situații de urgență, atât în municipiul București, cât și în județul Ilfov.

În contextul unor fenomene meteorologice severe, precum furtuni sau precipitații abundente, autoritățile recomandă respectarea unor măsuri de precauție esențiale pentru protejarea vieții și a bunurilor. Pentru a reduce riscurile în timpul și după manifestarea acestor evenimente, este important:

Să fie evitată staționarea sau deplasarea în apropierea arborilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente arhitecturale ușor deteriorabile ori a clădirilor aflate în proces de construcție;

Să fie întrerupte activitățile desfășurate în spații deschise sau la înălțime, unde riscul de accidentare este crescut;

Să fie asigurată închiderea ferestrelor atât la locuințe, cât și la alte tipuri de construcții, pentru a preveni pătrunderea apei sau a vântului puternic;

Să fie evitat contactul cu stâlpi sau cabluri electrice căzute la sol, din cauza pericolului de electrocutare.

De asemenea, este recomandată o bună informare cu privire la modul de acțiune în situații de urgență. Ghiduri și resurse utile pot fi consultate pe platforma oficială: fiipregatit.ro, mai transmite isubif.ro.