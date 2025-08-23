Social Vijeliile de vineri seara au provocat pagube majore. Trei morți și patru răniți în urma fenomenelor extreme







Vijeliile puternice care au afectat țara vineri seara au avut consecințe grave, soldându-se cu pierderi de vieți omenești și numeroase pagube materiale. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite în urma fenomenelor meteorologice severe.

Echipajele IGSU au intervenit în cursul nopții în 78 de localități din 18 județe, precum și în municipiul București. Cele mai frecvente intervenții au vizat evacuarea apei din gospodării, beciuri și subsoluri inundate, dar și degajarea a peste 240 de arbori doborâți de rafalele de vânt. În urma acestor incidente, 73 de autoturisme au fost avariate.

Un incident tragic a avut loc pe Lacul Snagov, unde două persoane aflate într-un caiac au fost surprinse de furtună. Din cauza condițiilor meteorologice, ambarcațiunea s-a răsturnat, iar ambele persoane au fost găsite decedate, după ce s-au înecat.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și recomandă populației să fie vigilentă în perioadele cu avertizări meteo, pentru a evita situațiile periculoase.

În urma fenomenelor hidrometeorologice, autoritățile au raportat efecte înregistrate în 78 de localități situate în 18 județe și în municipiul București. Intervențiile au vizat județele Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vrancea și Vâlcea.

Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din patru curți, un spațiu anexă, 44 de beciuri și subsoluri, precum și de pe o stradă. Totodată, au fost îndepărtate elemente de construcție desprinse de pe acoperișurile a 11 clădiri. Vântul puternic a doborât 241 de copaci și 9 stâlpi de electricitate, provocând avarii asupra a 73 de autovehicule.

În urma acestor fenomene, au fost înregistrate șapte victime. Trei persoane și-au pierdut viața – una în județul Argeș și două în Ilfov. Alte patru persoane, conștiente, au fost transportate la spital cu diverse traumatisme: două în Argeș, una în Prahova și una în București.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervin în zonele afectate pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme.

Circulația rutieră a fost perturbată vineri pe Drumul Național 7, în județul Vâlcea, din cauza acumulării de apă și aluviuni pe carosabil, ca urmare a fenomenelor meteo extreme. Mai multe zone din țară au fost grav afectate de ploi torențiale și vânt puternic, fiind înregistrate victime și pagube semnificative:

Județul Argeș: În localitatea Lucieni, acoperișul unei clădiri s-a prăbușit peste trei persoane. Două dintre acestea au suferit traumatisme și au fost transportate conștiente la spital. A treia victimă a fost găsită în stare critică, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarată decedată.

Județul Prahova: Un incident similar a avut loc în localitatea Negoiești, unde acoperișul unei locuințe s-a desprins și a căzut peste o persoană. Victima, conștientă, a fost preluată de echipajele medicale și transportată la unitatea spitalicească pentru îngrijiri.

Municipiul București: În Sectorul 4 al Capitalei, pe strada Samoilă Dumitru, un copac doborât de vânt s-a prăbușit pe trotuar, lovind o persoană. Aceasta a fost rănită și transportată conștientă la spital, prezentând diverse traumatisme.

Județul Ilfov: În localitatea Snagov, două persoane aflate într-un caiac pe lacul cu același nume au fost surprinse de furtună. Ambarcațiunea s-a răsturnat, iar ambele persoane s-au înecat. După intervenția scafandrilor și a echipajelor de urgență, victimele au fost recuperate și s-au aplicat manevre de resuscitare, însă acestea au fost declarate decedate.

În prezent, nu sunt în desfășurare intervenții operative pentru gestionarea efectelor generate de vijeliile și fenomenele hidrometeorologice anunțate anterior.

Pentru informarea și avertizarea populației, autoritățile au transmis 19 mesaje prin sistemul RO-Alert, acestea vizând 14 județe — Argeș, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Ilfov, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Vâlcea, Vrancea — precum și municipiul București. În plus, a fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul CRAWL-TVR în județul Iași.

Autoritățile reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de siguranță în contextul avertizărilor meteorologice active și fac apel la un comportament responsabil pentru prevenirea eventualelor incidente, se arată în comunicatul IGSU de pe social media.