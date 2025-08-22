Vremea Furtunile pun stăpânire pe România. Meteorologii au emis alerte de vreme severă







Din cuprinsul articolului Vremea în următoarele ore. Doar trei județe nu vor fi afectate

Vreme instabilă în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis trei alerte de instabilitate atmosferică pentru majoritatea regiunilor țării. Zonele vizate includ nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde se așteaptă descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale între 50 și 70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h.

Pe alocuri se poate forma grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 20-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp. Un cod portocaliu este valabil între orele 14:00 și 21:00 pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna și zonele montane.

În aceste regiuni se vor înregistra averse importante cantitativ, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt între 50 și 70 km/h și grindină de medii dimensiuni, iar cantitățile de apă pot depăși 60 l/mp în intervale scurte. Doar trei județe din România nu vor fi afectate de aceste fenomene.

Vijelii puternice în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu

Codul portocaliu este valabil pe 22 august, între orele 13:00 și 19:00, pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de vânt în general între 80 și 90 km/h, care se vor deplasa din vestul Olteniei spre sud-vestul Munteniei.

Potrivit ANM, alerta de Cod galben este valabilă de pe 22 august, ora 21:00, până pe 23 august, ora 03:00, pentru cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

În aceste regiuni se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h. Local se poate forma grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm), iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp.

Până în jurul datei de 25 august, temperaturile vor crește semnificativ în mare parte din țară, cele mai ridicate valori fiind în vest și sud-vest. În est și sud-est, precipitațiile se vor situa aproape de normal pentru această perioadă a lunii august, însă în vest și nord-vest lipsa ploilor va persista.