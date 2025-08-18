Vremea

România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe

România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județePloaie. Sursa foto: Dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

După valul de căldură, România este lovită de ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii au emis o alertă de vreme severă, valabile în cea mai mare parte a României. În mai multe județe, temperaturile scad semnificativ și vor exista intensificări ale vântului.

Cum va fi vremea în următoarele ore. Cod galben de instabilitate atmosferică

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare cod galben, valabilă până luni seara. Sunt vizate Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Munții Carpați Meridionali, unde se așteaptă fenomene de instabilitate atmosferică semnificativă.

furtună

furtună. Sursa foto: Pixabay

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge între 50 și 70 km/h. Local, este posibil să cadă grindină de dimensiuni mici și medii, între 1 și 3 cm. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

Când se mai încălzește

Pe parcursul acestei săptămâni, vremea se va încălzi semnificativ în mare parte din țară, cu cele mai mari abateri termice în regiunile vestice și sud-vestice, arată ANM.

Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei
Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei
Paste cremoase cu usturoi, parmezan și spanac. Rețeta, gata în 20 de minute
Paste cremoase cu usturoi, parmezan și spanac. Rețeta, gata în 20 de minute

În est și sud-est, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru sfârșitul lunii august. În vest și nord-vest, deficitul de precipitații va persista.

Vremea se schimbă radical în următoarele zile. Un nou episod de caniculă

În perioada 25 august – 1 septembrie, estul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în timp ce restul regiunilor, în special sud-vestul, se vor bucura de valori termice ușor peste medie. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de normele climatologice.

În săptămâna 1 – 8 septembrie, tendința de încălzire se va menține, cu temperaturi peste medie pe întreg teritoriul.

Precipitațiile vor rămâne în limite normale pentru începutul toamnei, fără variații majore. Astfel, ANM arată că începutul sezonului de toamnă vine cu temperaturi ridicate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:06 - Cei mai bine plătiți angajați ai statului. Până la 20.000 de euro lunar
12:00 - Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor. Video
11:53 - Ioan Slavici, controversele și provocările destinului unui mare scriitor
11:43 - Cod portocaliu de furtuni. Mai multe zone sunt vizate
11:36 - Deficitul bugetului a crescut uşor, inflația a urcat, leul se depreciază. Analiza CFA România
11:28 - O fostă concurentă Miss Univers din Rusia a murit după ce un elan i-a intrat prin parbrizul mașinii

Proiecte speciale