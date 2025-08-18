Vremea România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe







După valul de căldură, România este lovită de ploi torențiale, vijelii și grindină. Meteorologii au emis o alertă de vreme severă, valabile în cea mai mare parte a României. În mai multe județe, temperaturile scad semnificativ și vor exista intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare cod galben, valabilă până luni seara. Sunt vizate Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Munții Carpați Meridionali, unde se așteaptă fenomene de instabilitate atmosferică semnificativă.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge între 50 și 70 km/h. Local, este posibil să cadă grindină de dimensiuni mici și medii, între 1 și 3 cm. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

Pe parcursul acestei săptămâni, vremea se va încălzi semnificativ în mare parte din țară, cu cele mai mari abateri termice în regiunile vestice și sud-vestice, arată ANM.

În est și sud-est, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru sfârșitul lunii august. În vest și nord-vest, deficitul de precipitații va persista.

În perioada 25 august – 1 septembrie, estul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în timp ce restul regiunilor, în special sud-vestul, se vor bucura de valori termice ușor peste medie. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de normele climatologice.

În săptămâna 1 – 8 septembrie, tendința de încălzire se va menține, cu temperaturi peste medie pe întreg teritoriul.

Precipitațiile vor rămâne în limite normale pentru începutul toamnei, fără variații majore. Astfel, ANM arată că începutul sezonului de toamnă vine cu temperaturi ridicate.