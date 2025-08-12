Vremea

Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale

Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormalevremea / sursa foto: dreamstime
Prognoza meteo. Meteorologii anunță că următoarele patru săptămâni vor aduce în România, în general, temperaturi mai ridicate decât mediile obișnuite pentru această perioadă.

Diferențele termice se vor resimți mai ales în vestul și sudul țării, iar primele două săptămâni vor fi marcate de un deficit de precipitații, cu efecte mai vizibile în zonele montane și în regiunile deja afectate de secetă.

Prognoza meteo 11 – 18 august

În est și sud-est, temperaturile se vor apropia de valorile obișnuite pentru mijlocul lunii august. În restul țării, în special în vest, se vor înregistra valori peste normalul climatologic. Ploile vor lipsi aproape complet în această perioadă, iar zonele montane vor fi cele mai afectate de deficitul de apă.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: freepik

18 – 25 august

Săptămâna următoare va aduce o încălzire accentuată în cea mai mare parte a teritoriului, cu cele mai mari abateri termice în vest și sud-vest. În est și sud-est, precipitațiile vor fi apropiate de cantitățile obișnuite pentru finalul lunii august, însă în rest, mai ales în vest și nord-vest, va continua lipsa ploilor, accentuând seceta instalată în săptămâna anterioară.

Prognoza meteo

Sursa foto: Pixabay

Prognoza meteo 25 august – 1 septembrie

La final de august, regiunile estice și sud-estice vor avea temperaturi apropiate de mediile climatologice, în timp ce restul țării, în special sud-vestul, va menține valori peste normal. Regimul pluviometric nu va aduce surprize majore, fiind estimat la niveluri apropiate de media perioadei în toate regiunile.

1 – 8 septembrie

Debutul lunii septembrie va păstra tendința de încălzire ușoară, cu temperaturi peste medie pe întreg teritoriul. Ploile vor rămâne în limitele normale pentru începutul toamnei, fără excese sau deficite importante. Și în săptămânile următoare va fi mai cald decât este normal pentru această perioadă.

Prognoza a fost realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și se bazează pe analiza abaterilor săptămânale de temperatură și precipitații raportate la intervalul de referință 2005–2024, oferind o estimare generală a evoluției vremii pentru perioada următoare.

