Vremea Prognoza meteo, 12 august. Încă o zi cu temperaturi de foc. Unde apar ploile







România se pregătește de o nouă zi de vară călduroasă, cu temperaturi ridicate în aproape toată țara. În sudul Banatului, Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și Munteniei, pe alocuri, mercurul din termometre va urca la valori caniculare, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) atingând pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, însă la munte se vor semnala înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei, însoțite izolat de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări dimineața, în sudul țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele termice vor varia între 25 și 35 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 11 și 21 de grade.

În București, temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă, însă vremea va rămâne caldă.

Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla moderat pe parcursul zilei și slab, în general, pe timpul nopții. Maxima termică va atinge aproximativ 32 de grade, iar minima se va situa între 17 și 19 grade.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că perioada 11 august – 8 septembrie va aduce temperaturi peste media obișnuită în aproape toate regiunile, cu valori mai ridicate în vest și sud-vest.

Precipitațiile vor fi reduse, în special la începutul intervalului, iar spre finalul lunii august, ploile mai consistente vor apărea izolat, în special în zona Carpaților Orientali.

Până pe 18 august, temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă în aproape toată țara, cu cele mai mari abateri termice în vest. Cantitățile de precipitații vor fi sub media săptămânii, la nivel național.

În intervalul 18 – 25 august 2025, vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei în toate regiunile, cu accent pe vest și sud-vest.

Cantitățile de precipitații vor depăși ușor media în zona Carpaților Orientali, vor fi deficitare în vest și sud-vest, iar în restul teritoriului se vor menține, în general, la nivelul obișnuit.

În intervalul 25 august – 1 septembrie 2025, temperaturile vor fi ușor peste normal în vest, local în sud și centru, iar în celelalte regiuni se vor încadra în valorile specifice perioadei. Ploile vor avea un regim apropiat de cel normal, la nivel național, arată ANM.

Între 1 și 8 septembrie 2025, mediile termice vor depăși ușor valorile obișnuite în vest și sud-vest, iar în restul țării vor fi, în general, conforme cu media perioadei. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale, în aproape toată țara.