Vremea Prognoza meteo, 10 august. Prima zi de weekend arde sub caniculă. Noapte tropicală în România







Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării și caniculară în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, unde disconfortul termic va fi ridicat, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru 9 august. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar local noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi variabil în nord-estul țării și la munte și mai mult senin în restul zonelor. În nordul Carpaților Orientali, după-amiaza, sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 37 de grade, iar minimele vor fi între 10...11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22-24 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopții, în special în depresiuni, izolat se va forma ceață.

În Capitală, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 36 de grade, iar minima între 18-21 de grade.

Duminică, 10 august, canicula se va intensifica, mai ales în Crișana, Banat și sud-vestul Olteniei, extinzându-se spre nord-vest, centru și sud-est. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, iar local noaptea va fi tropicală.

În restul regiunilor, vremea va fi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi în general între 30 și 38 de grade, cu cele mai ridicate valori spre 39 de grade în vest și sud-vest, iar minimele între 13 și 23 de grade, coborând spre 10 grade în depresiunile intramontane. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare seara și noaptea în nord-est, unde pe arii restrânse vor cădea averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în vest și est în a doua parte a intervalului. Dimineața și noaptea, izolat, în depresiunile intramontane, se va semnala ceață.

În Capitală, în a doua zi de weekend, canicula și disconfortul termic se vor accentua. Temperatura maximă va fi de aproximativ 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu vânt slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa între 19-21 de grade.