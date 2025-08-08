Vremea Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru zonele Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, valabil în intervalul 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10. Temperaturile maxime vor fi între 35 și 37 de grade Celsius, cu valori de până la 38 de grade în sudul Olteniei și Banat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală, cu minime între 18 și 22 de grade.

În perioada 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, se va aplica cod portocaliu pentru județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Canicula se va intensifica, cu temperaturi maxime între 38 și 39 de grade și minime cuprinse între 19 și 23 de grade. Indicele ITU va depăși pragul critic de 80, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nopțile vor fi tropicale în această zonă.

Tot pentru ziua de 10 august, ANM a emis cod galben pentru Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi între 33 și 37 de grade, cu disconfort termic ridicat și nopți tropicale, minimele situându-se între 17 și 21 de grade. Indicele ITU va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

În regiunile vizate de avertizări, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ridicate, ce nu permit răcirea confortabilă, accentuând disconfortul termic. „Acest fenomen este semnalat în toate zonele cu cod galben și portocaliu. Pentru 11 august, canicula și disconfortul termic sunt prognozate să persiste în sud-vestul și sudul țării. ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, inclusiv prin emiterea de atenționări nowcasting pentru fenomene severe imediate”, a transmis ANM.