Tocăniță de dovlecei cu mărar și smântână. Secretul gustului desăvârșit

Tocăniță de dovlecei cu mărar și smântână. Secretul gustului desăvârșit
Tocănița de dovlecei cu mărar și smântână este una dintre acele mâncăruri pe care mulți români le asociază cu mesele din copilărie, când în plin sezon, grădinile erau pline de dovlecei fragezi. Este un preparat tradițional, gătit mai ales vara, când legumele sunt proaspete și aromate, iar mesele nu trebuie să fie foarte grele.

Dovlecelul, legumă cu un conținut ridicat de apă și calorii puține, este apreciat pentru textura sa fină și pentru faptul că se gătește repede. Combinația cu smântână îi oferă cremozitate, iar mărarul proaspăt aduce un plus de prospețime și savoare.

Rețeta este simplă, nu necesită ingrediente scumpe sau greu de găsit, iar timpul de gătire este scurt. Tocănița poate fi servită atât ca fel principal, alături de pâine proaspătă, cât și pe post de garnitură lângă fripturi sau pește.

Tocănița de dovlecei cu mărar și smântână este o mâncare tradițională românească, ușor de preparat, care valorifică gustul proaspăt al dovleceilor de vară. Acest preparat oferă un echilibru între texturile moi și aroma delicată a mărarului, fiind potrivit atât ca fel principal ușor, cât și ca garnitură.

Ingrediente:

Dovlecel

Dovlecel. Sursa foto: dreamstime.com

Un kg dovlecei (curățați și tăiați cuburi)

-O ceapă medie

-Două linguri ulei

-200 ml smântână pentru gătit

-O legătură mărar proaspăt

-Sare și piper după gust

Mod de preparare:

-Ceapa se taie mărunt și se călește în ulei, într-o tigaie sau cratiță, până devine translucidă.

-Se adaugă dovleceii tăiați cuburi și se amestecă bine. Se lasă să se călească la foc mediu, amestecând din când în când, până dovleceii se înmoaie și scad în volum (aproximativ 15-20 minute).

-Se condimentează cu sare și piper după gust.

-Se adaugă smântâna și mărarul tocat fin, apoi se mai lasă pe foc încă 2-3 minute, amestecând ușor, pentru a se omogeniza aromele.

-Se servește caldă, simplu sau ca garnitură.

