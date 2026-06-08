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Cea mai ușoară rețetă de socată. Un deliciu perfect pentru zilele toride

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Cea mai ușoară rețetă de socată. Un deliciu perfect pentru zilele torideSocată. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Socata fără drojdie este una dintre cele mai apreciate băuturi pregătite în casă. Cu o aromă intensă de flori de soc și un gust ușor dulce-acrișor, această băutură este perfectă pentru zilele caniculare. În trecut, gospodinele pregăteau socata în borcane mari de sticlă, iar florile erau lăsate la macerat timp de câteva zile.

Rețeta simplă de socată

Ingredientele necesare:

  • 10 flori mari de soc
  • 650 g zahăr
  • 500 ml apă
  • 20 g acid citric
  • 1 lămâie tăiată felii

Cum se prepară socata fără drojdie

Primul pas este alegerea florilor de soc. Acestea trebuie să fie proaspete, înflorite și culese din zone curate, departe de trafic sau surse de poluare.

Florile nu se spală sub jet de apă, deoarece își pot pierde o parte importantă din polenul care oferă aroma specifică băuturii. Este suficient să fie scuturate ușor pentru îndepărtarea eventualelor insecte.

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Lămâie

Lămâie. Sursa foto: Pixabay

Amestecul se încălzește la foc mic

Separat, într-o cratiță se pun apa, zahărul și acidul citric. Amestecul se încălzește la foc mediu până când zahărul se dizolvă complet. Nu este necesar ca lichidul să fiarbă. După dizolvarea zahărului, siropul se lasă să se răcească până ajunge la temperatura camerei.

Între timp, se îndepărtează tulpinile groase ale florilor de soc, deoarece acestea pot da un gust amar preparatului. Florile se pun într-un borcan mare de sticlă, împreună cu feliile de lămâie.

Rețetă de socată

Peste acestea se toarnă siropul răcit, având grijă ca florile să fie complet acoperite de lichid. Dacă este nevoie, se poate folosi o farfurioară mică pentru a le menține scufundate. Borcanul se acoperă cu un capac sau cu un tifon curat și se lasă la infuzat timp de aproximativ 48 de ore într-un loc călduț. Pe parcursul acestei perioade, lichidul se amestecă o dată pe zi pentru ca aromele să se distribuie uniform.

După cele două zile, socata se strecoară printr-o sită fină sau prin tifon pentru a elimina florile și feliile de lămâie. Lichidul obținut se transferă în sticle curate, care se închid ermetic și se păstrează la frigider sau într-un loc răcoros.

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