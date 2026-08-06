Crema de zahăr ars cu vanilie rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi ale copilăriei. Cu o textură fină, o aromă inconfundabilă de vanilie și un sos bogat de caramel, acest preparat aduce mereu nostalgia meselor festive în familie. Deși pare un desert sofisticat de cofetărie, prepararea lui este extrem de simplă și necesită doar câteva ingrediente de bază pe care le ai deja în bucătărie.

Pentru a obține o cremă de zahăr ars aromată și catifelată, calitatea ingredientelor joacă un rol esențial. Ai nevoie de opt ouă proaspete, un litru de lapte gras cu cel puțin 3,5% grăsime, 200 de grame de zahăr pentru compoziție și încă 150 de grame de zahăr pentru caramelizarea formei.

Elementul definitoriu este vanilia. Pentru o aromă intensă și autentică, este recomandat să folosești o păstaie de vanilie de calitate sau un extract natural generos. Păstaia de vanilie oferă nu doar un gust deosebit, ci și un aspect vizual elegant datorită micilor semințe negre dispersate uniform în cremă.

Primul pas constă în pregătirea caramelului. Topește cele 150 de grame de zahăr într-o cratiță cu fundul gros, la foc mic, până când capătă o culoare aurie, chihlimbarizată. Este important să supraveghezi atent procesul, deoarece zahărul ars prea tare devine amar. Rotind vasul, tapetează imediat pereții formei în care vei coace crema cu acest sirop fierbinte și lasă-l să se răcească complet până se întărește.

În paralel, încălzește laptele împreună cu miezul și teaca de la păstaia de vanilie, fără a-l lăsa să dea în clocot. În alt bol, bate ușor ouăle cu cele 200 de grame de zahăr, doar până la omogenizare, fără să insiști prea mult pentru a nu crea spumă. Turnează laptele cald strecurat în fir subțire peste ouă, amestecând continuu cu un tel.

Toarnă compoziția obținută în vasul tapetat cu caramel răcit. Coacerea se face neapărat la baie de abur, metoda cunoscută sub numele de bain-marie. Așază vasul cu cremă într-o tavă mai mare în care ai turnat apă fierbinte până la jumătatea înălțimii formei.

Introduce tava în cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius pentru aproximativ 50-60 de minute. Crema este gata atunci când este fermă la margini și ușor tremurătoare în centru. După coacere, lasă desertul să se răcească la temperatura camerei, apoi dă-l la frigider pentru cel puțin patru ore. Răsturnarea pe un platou adânc înainte de servire va elibera tot sosul delicios de caramel.