Ce nu trebuie să depozitezi niciodată sub chiuveta din bucătărie

Spațiul de sub chiuveta din bucătărie este unul dintre cele mai folosite locuri pentru depozitare. Totuși, specialiștii în siguranța alimentară spun că nu toate produsele ar trebui păstrate aici. Umiditatea, eventualele infiltrații de apă și variațiile de temperatură pot afecta atât calitatea unor alimente, cât și starea altor obiecte depozitate în acest dulap.

Potrivit U.S. Department of Agriculture (USDA), produsele alimentare stabile la temperatura camerei, precum făina, zahărul, orezul, pastele, cerealele, condimentele sau conservele, trebuie depozitate într-un loc răcoros, curat și uscat. Instituția recomandă în mod explicit ca acestea să nu fie păstrate sub chiuvetă, într-un garaj umed sau în alte spații expuse umezelii ori variațiilor mari de temperatură.

Motivul este simplu: umiditatea poate afecta ambalajele și poate favoriza alterarea calității produselor. În cazul alimentelor ambalate în pungi sau cutii de carton, umezeala poate duce la apariția mucegaiului sau poate permite pătrunderea dăunătorilor dacă ambalajul este deteriorat.

USDA atrage atenția că zona din jurul chiuvetei este una dintre cele mai expuse contaminării în timpul pregătirii alimentelor. Din acest motiv, este recomandată curățarea și dezinfectarea regulată a chiuvetei și a suprafețelor din jur, pentru a reduce riscul răspândirii bacteriilor în bucătărie.

Chiar dacă dulapul de sub chiuvetă nu intră în contact direct cu alimentele, o scurgere de apă sau condensul format în timp pot crea un mediu umed, nepotrivit pentru depozitarea produselor alimentare.

Rolele de hârtie, șervețelele și prosoapele absorb ușor umezeala. Dacă există infiltrații de apă, acestea se pot deteriora sau pot dezvolta mucegai. Din acest motiv, specialiștii în organizarea locuinței recomandă ca produsele din hârtie să fie păstrate într-un spațiu uscat și bine ventilat, nu într-un dulap predispus la umezeală.

Mixerul, blenderul, cântarul de bucătărie sau alte aparate electrice de rezervă sunt, de asemenea, o alegere mai puțin inspirată pentru acest spațiu. Umiditatea poate favoriza coroziunea componentelor metalice și poate reduce durata de viață a echipamentelor. Din același motiv, experții recomandă evitarea depozitării bateriilor sau a becurilor în zone cu risc de umezeală.

În schimb, acest spațiu este potrivit pentru detergenți, saci menajeri, mănuși de protecție, bureți sau perii de curățenie, cu condiția ca produsele să fie păstrate în ambalajele originale și să fie verificate periodic eventualele scurgeri de apă.

Verificarea instalației de sub chiuvetă la intervale regulate poate preveni deteriorarea obiectelor depozitate și apariția mucegaiului.

Specialiștii USDA recomandă ca toate alimentele uscate să fie depozitate într-un loc răcoros și uscat, ferit de umezeală și de temperaturi extreme. Chiar dacă dulapul de sub chiuvetă pare un spațiu practic, acesta nu oferă întotdeauna condițiile necesare pentru păstrarea în siguranță a produselor alimentare. Alegerea unui dulap din cămară sau a unui corp de mobilier aflat departe de sursele de apă rămâne cea mai bună soluție.