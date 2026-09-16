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Pui cu gutui și mere, o rețetă cu gust surprinzător de toamnă

Pui cu gutui și mere, o rețetă cu gust surprinzător de toamnă
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Din cuprinsul articolului

La prima vedere, combinația dintre pui și fructe poate părea neobișnuită. Totuși, puiul cu gutui și mere este un preparat de toamnă care merită încercat. Gutuia, tare și astringentă când este crudă, devine moale, parfumată și ușor dulce-acidă după coacere, iar merele adaugă o notă plăcută de dulceață. Împreună cu mierea și vinul alb, fructele creează un sos natural care pătrunde în carne și transformă un pui obișnuit într-un fel de mâncare aromat și reconfortant.

Ingrediente (4 porții)

  • 1 pui întreg tăiat pe porții sau 8 pulpe de pui
  • 2 gutui medii
  • 2 mere tari, preferabil ușor acrișoare
  • 2 linguri miere
  • 40 g unt
  • 100 ml vin alb sec
  • 1 ceapă mare
  • 2-3 căței de usturoi
  • sare, piper proaspăt măcinat
  • cimbru uscat sau proaspăt
  • opțional: o ramură de rozmarin

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade. Condimentează bine bucățile de pui cu sare, piper și cimbru, apoi unge-le ușor cu puțin unt moale.

Curăță gutuile de puf și de coajă, elimină casa semințelor și taie-le în felii groase sau sferturi. Merele se curăță și se taie la fel. Ceapa se taie aproximativ, iar usturoiul se zdrobește ușor.

Gutui

Gutui. Sursa foto: Pixabay

Într-o tavă încăpătoare așază ceapa și usturoiul pe fund, apoi distribuie fructele și bucățile de pui printre ele. Stropeste totul cu mierea și vinul alb. Adaugă restul de unt tăiat cubulețe mici și, dacă dorești, ramura de rozmarin.

Acoperă tava cu folie de aluminiu și pune-o la cuptor pentru 50-55 de minute. După acest interval, îndepărtează folia și mai lasă preparatul încă 20-25 de minute, până când puiul se rumenește frumos, iar fructele se înmoaie și încep să lase suc.

Ce e special la puiul cu gutui și mere

Gutuia își pierde astringența la căldură și capătă o textură aproape de marmeladă, în timp ce merele se înmoaie și își eliberează aroma. Sosul rezultat este dulce-acrișor și foarte aromat, perfect pentru a fi fortulit cu pâine sau mămăligă.

Se servește cald, alături de mămăligă, orez simplu sau cartofi copți. Este o rețetă simplă, cu ingrediente de sezon, care aduce pe masă gustul autentic al toamnei.

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