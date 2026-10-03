Silvoița de prune era odinioară nelipsită din cămările gospodinelor din Ardeal. Cu o textură densă, o aromă intensă și un gust dulce-acrișor, această pastă de prune se obține prin fierbere îndelungată, la foc mic, până când fructele se transformă într-o compoziție groasă și omogenă.

Rețeta tradițională ardelenească se bazează pe prune bine coapte, de preferat din soiuri dulci și cărnoase, fără adaos de zahăr. Prepararea necesită răbdare, însă rezultatul este un desert natural, care poate fi savurat pe pâine proaspătă, cu clătite,

gogoși sau găluște cu prune.

Cantități pentru aproximativ 4-5 borcane de 300 ml, în funcție de cât de mult se reduce compoziția.

5 kg de prune bine coapte, preferabil soiul Bistrițene

100 ml de apă, doar dacă este necesar la începutul fierberii

1 baton de scorțișoară (opțional)

2-3 cuișoare (opțional)

Important: Silvoița tradițională se prepară fără zahăr, dulceața provenind din fructele bine coapte. Condimentele sunt opționale și pot fi omise pentru a păstra gustul autentic al prunelor.

1. Spălarea și pregătirea prunelor

Alege prune bine coapte, moi și dulci, fără lovituri sau urme de alterare. Spală-le cu grijă sub un jet de apă, îndepărtează codițele și scoate sâmburii. Taie fructele în jumătăți sau sferturi, pentru a fierbe mai repede.

2. Fierberea fructelor

Pune prunele într-o oală încăpătoare, cu fund gros, sau într-un ceaun, așa cum se obișnuia în gospodăriile de la țară. Dacă fructele nu lasă suficient suc la început, adaugă puțină apă, cât să previi lipirea lor de vas.

Pune oala la foc mic și lasă prunele să fiarbă lent, amestecând periodic cu o lingură de lemn. Pe măsură ce se încălzesc, fructele se înmoaie și își eliberează sucul, formând o compoziție asemănătoare unui piure.

3. Fierberea îndelungată pentru o consistență densă

Acesta este cel mai important pas al rețetei. Silvoița trebuie să fiarbă la foc mic, timp de mai multe ore, până când apa se evaporă, iar compoziția capătă o textură groasă și o culoare închisă.

Amestecă des, mai ales spre finalul fierberii, când pasta devine densă și se poate lipi ușor de fundul vasului. Dacă folosești un ceaun tradițional, menține focul constant și evită flăcările puternice.

Timpul de preparare poate varia între 4 și 8 ore sau chiar mai mult, în funcție de soiul prunelor, cantitatea de suc și intensitatea focului.

4. Adăugarea condimentelor

Dacă preferi o aromă aparte, poți adăuga un baton de scorțișoară sau câteva cuișoare spre finalul fierberii. Acestea oferă o notă parfumată, fără să acopere gustul fructelor.

Silvoița este gata atunci când compoziția devine foarte groasă, iar atunci când treci lingura prin ea, urma rămasă pe fundul vasului se închide lent. Îndepărtează condimentele înainte de a o pune în borcane.

5. Punerea silvoiței în borcane

Pregătește borcane curate, cu capace noi, potrivite pentru conservare. Pentru păstrarea în cămară, simpla turnare a silvoiței fierbinți în borcane și închiderea capacelor nu garantează siguranța alimentară.

Folosește o rețetă de conservare testată, cu instrucțiuni clare privind aciditatea, umplerea și procesarea borcanelor. Dacă nu ai o astfel de metodă, lasă silvoița să se răcească rapid, pune-o în recipiente adecvate și păstreaz-o la frigider pentru o perioadă scurtă sau la congelator pentru o perioadă mai lungă.

Acest gem poate fi savurat în numeroase combinații, fiind potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru deserturi.

Pe pâine proaspătă: întinsă pe o felie de pâine de casă, este un desert simplu și aromat.