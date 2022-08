Beneficiile consumului de prune. Zece motive pentru care trebuie să consumi zilnic aceste fructe

Atât pruna proaspătă, cât şi cea uscată conţin doi fitonutrienţi unici, denumiţi neoclorogenic şi acid clorogenic, care au calităţi antioxidante puternice, distrugând radicalii liberi care atacă celulele umane.

De asemenea, fenolii, alţi compuşi benefici din prune, protejează stratul natural de grăsimi care compun neuronii creierului uman.

Un alt avantaj al consumului de prune îl reprezintă faptul că sporesc, prin vitamina C, capacitatea de absorbţie a fierului. Prunele au mari proprietăţi energizante, în special datorită conţinutului natural de zaharuri.

În plus, prunele mai sunt lăudate pentru că pot alunga oboseala sau senzaţia de stres, dar şi pentru că sunt un aliat de încredere al majorităţii funcţiilor intestinale.

Zece beneficii ale consumului de prune

Stimulează memoria. Ştiai că dacă mănânci cel puţin trei prune pe zi, antioxidanţii puternici din acestea te ajută să elimini celulele deteriorate care îţi afectează memoria?

Ideale pentru dietă. Prunele sunt sărace în calorii, ceea ce înseamnă că sunt benefice dietei tale. Fiecare prună conţine 30 de calorii, adică 1,5% din caloriile recomandate pentru fiecare zi pentru o dietă bazată pe 2.000 de calorii pe zi. Poţi să arzi caloriile din prune foarte uşor.

Previn bolile de inimă. Prunele sunt foarte sărace în grăsimi, fiecare fruct conţine mai puţin de 0,2 grame. În plus, ele nu conţin grăsimi saturate, care pot creşte riscul atacului de cord prin creşterea colesterolului.

Sunt pline de carbohidraţi buni. Dacă dieta pe care o ţii interzice consumul de carbohidraţi, prunele pot fi printre puţinele fructe pe care le poţi consuma.

Atenţie însă! Prunele uscate au o concentraţie mare de carbohidraţi care stimulează pancreasul să secrete insulină, aşa că limitaţi-vă la a consuma prune proaspete, dacă nu vreţi să aveţi probleme cu glicemia şi un risc crescut de a face diabet.

Bogate în vitamina C. Prunele reprezintă o sursă bună de vitamina C, fiecare fruct conţine 7% din aportul recomandat zilnic. Vitamina C este un antioxidant, aşa că îţi poate apăra celulele de o posibilă degradare.

Te feresc de cancer. O prună de dimensiuni medii conţine 113 mg de potasiu, mineral ce ţine sub control tensiunea arterială şi reduce riscul accidentelor vasculare cerebrale. Dacă acest lucru nu v-a convins, pigmentul roşiatic-albăstrui al prunelor, numit antocianină, poate ajuta la prevenirea diverselor tipuri de cancer.

Combat anemia. Mecanismul prin care prunele combat anemia şi previn reapariţia acesteia nu este legat de conţinutul ridicat de fier al acestor fructe, ci datorită acţiunii vitaminei C, care intervine în absorbţia fierului la nivelul organelor digestive, jucând astfel un rol indirect în prevenirea şi tratarea anemiei feriprive.

Tratează constipaţia. Numeroşi factori favorizează această problemă din ce în ce mai des întâlnită printre adulţi, precum: sedentarismul, alimentaţia săracă în fructe şi legume crude, consumul predominant de carne, lipsa sportului etc.

Previn diabetul. Diabetul se caracterizează prin tulburări ale metabolismului glucozei şi variaţiile acesteia în sânge. Deşi au un conţinut moderat de glucide, prunele proaspete prezintă proprietăţi de reglare a glicemiei şi previn apariţia diabetului prin stimularea metabolismului glucid, potrivit noi.md.