Efectul nebănuit al unui fruct bogat în vitamina C, care te vindecă de insomnii

La studiu au participat douăzeci și patru de subiecți (2 bărbați, 22 de femei) cu vârsta cuprinsă între 20 și 55 de ani. Aceştia au consumat 2 kiwi cu 1 oră înainte de culcare în fiecare noapte, timp de 4 săptămâni.

Iar rezultatele au fost uimitoare, consumul de kiwi a îmbunătățit debutul, durata și eficiența somnului la adulții cu tulburări de somn:

-Oamenii au adormit mai repede

-Oamenii dormeau mai profund

-Calitatea somnului s-a îmbunătățit.

-Eficiența somnului a crescut cu 5,41%

-Oamenii au dormit mai mult în general. Timpul total de somn în rândul voluntarilor a crescut cu 13,4%.

Kiwi e un fruct bogat în vitamina C

Kiwi este bogat în fibre și potasiu. Datorită acestor proprietăți ajută la sănătatea inimii. Kiwi este benefic pentru copiii cu probleme respiratorii. Cu toate aceste beneficii, nu este surprinzător faptul că acest fruct își găsește adesea un loc pe listele de „super-alimente”, acele alimente întregi care au cel mai puternic impact nutrițional și de protecție a sănătății.

Pe lângă vitamina C, kiwi conține și vitaminele A, E, K, minerale, potasiu, calciu, magneziu, fosfor. Mai mult, fructul conține și o cantitate ridicată de fibre. Are acea culoare verde intens și un gust acrișor care face kiwi să fie folosit deseori pentru decorarea a tot felul de deserturi. El poate fi consumat și în salate de fructe sau simplu.

E o sursă foarte bună de serotonină, o substanță ce stimulează somnul

S-au făcut multe studii de-a lungul timpului care concluzionează că fructul contribuie la un somn bun și crește numărul de ore total de somn. Dacă mănânci kiwi înainte de culcare reușești să adormi mai repede, nu te mai trezești pe parcursul nopții și ai un somn profund. Poate fi considerat un fel de sedativ natural, având în vedere faptul că conține flavonoizi. Substanțele reglează activitatea centrilor din creier ce coordonează somnul.

Kiwi protejează ochii de degenerare, de cataractă și alte afecțiuni oculare

Cum spuneam, conține și o cantitate mare de vitamina C care ajută la sinteza de colagen, menținând pielea fermă. Vitamina E din fruct ajută la reducerea ridurilor fine deja existente și previne apariția altora noi. Are și o cantitate ridicată de antioxidanți cu un rol puternic anti-îmbătrânire. Cantitatea mare de vitamina C și antioxidanți pe care le conține kiwi poate ajuta la tratarea persoanelor cu astm. Un studiu din 2000 a constatat că a existat un efect benefic asupra funcției pulmonare în rândul celor care au consumat regulat aceste fructe proaspete.

Alte beneficii ale consumului de kiwi

Dacă suferi de constipație sau de retenție de apă, consumul regulat de kiwi are atât un efect laxativ, cât și un efect diuretic și depurativ asupra colonului. Kiwi este un fruct proaspăt și delicios, care iți dă energie. Mineralele pe care le conține ajută organismul să depășească starea de letargie și chiar te ajută să lupți contra depresiei.

Studiile au arătat că un consum de kiwi, ca parte dintr-o dietă sănătoasă, îmbunătățește circulația sângelui, reduce nivelul colesterolului și reglează tensiunea arterială.

Kiwi nu este singurul aliment care poate stimula somnul

Există o serie de alte tipuri de alimente care pot ajuta somnul. Alimentele bogate în magneziu și potasiu ajută la relaxare și circulația sângelui. Acestea includ legume cu frunze verzi închise, banane, nuci, semințe, citrice, roșii și cereale integrale. Alimentele bogate în calciu ajută la creșterea nivelului de melatonină. Pe lângă lactate, soia, nucile, semințele și cerealele integrale sunt surse puternice de calciu, scrie thesleepdoctor.com.