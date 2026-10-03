Lămâile murate reprezintă o adevărată comoară culinară, originară din bucătăria nord-africană și din Orientul Mijlociu. Acest preparat simplu, obținut doar din lămâi, sare mare și sucul propriu, reușește să transforme complet felurile de mâncare în care este adăugat. Procesul de fermentare elimină amărăciunea cojii și lasă în urmă o textură moale, alături de o aromă intensă, ușor sărată și citrică.

Pentru a pregăti această rețetă aveți nevoie de doar câteva elemente de calitate. Cumpărați opt lămâi netratate, de preferință organice, deoarece coaja va fi consumată integral. Veți mai folosi jumătate de cană de sare grosieră, neiodată, precum și suc suplimentar de lămâie dacă este necesar. Opțional, puteți adăuga condimente precum frunze de dafin, boabe de piper negru, batoane de scorțișoară sau steluțe de anason pentru un plus de complexitate.

Începeți prin a spăla foarte bine lămâile cu apă caldă și o perie fină pentru a îndepărta orice urmă de ceară. Tăiați fiecare lămâie în patru, pe lungime, dar fără să le separați complet la bază, astfel încât fructul să rămână întreg în partea de jos.

Deschideți ușor fiecare lămâie și adăugați generos sare în interior. Puneți o lingură de sare pe fundul unui borcan din sticlă bine sterilizat. Așezați lămâile sărate în borcan, apăsându-le ferm cu o lingură din lemn pentru a elibera cât mai mult suc. Continuați procesul până când borcanul este plin.

Dacă sucul eliberat natural nu acoperă complet lămâile, completați cu suc proaspăt stors. Este esențial ca toate fructele să fie complet scufundate în lichid pentru a preveni apariția mucegaiului. Adăugați condimentele alese, închideți borcanul ermetic și lăsați-l la temperatura camerei timp de câteva zile, agitându-l zilnic pentru a distribui sarea.

După primele zile, mutați borcanul într-un loc răcoros și întunecat sau în frigider. Lămâile au nevoie de cel puțin trei până la patru săptămâni pentru a se mura corespunzător. În acest timp, coaja se va înmuia semnificativ și va deveni translucidă.

Lămâile murate se folosesc de obicei prin îndepărtarea pulpei și tocarea fină a cojii. Sunt ideale pentru fripturi de pui sau miel, tajine-uri aromatice, sosuri, salate de cuscus sau preparate din pește, oferind o notă vibrantă fiecărei farfurii.