Social

Cum se prepară lămâile murate, condimentul vedetă din bucătăria orientală: pas cu pas spre un gust spectaculos

Cum se prepară lămâile murate, condimentul vedetă din bucătăria orientală: pas cu pas spre un gust spectaculossursa: arhivă EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Lămâile murate reprezintă o adevărată comoară culinară, originară din bucătăria nord-africană și din Orientul Mijlociu. Acest preparat simplu, obținut doar din lămâi, sare mare și sucul propriu, reușește să transforme complet felurile de mâncare în care este adăugat. Procesul de fermentare elimină amărăciunea cojii și lasă în urmă o textură moale, alături de o aromă intensă, ușor sărată și citrică.

Cum se prepară lămâile murate, condimentul vedetă din bucătăria orientală: pas cu pas spre un gust spectaculos

Pentru a pregăti această rețetă aveți nevoie de doar câteva elemente de calitate. Cumpărați opt lămâi netratate, de preferință organice, deoarece coaja va fi consumată integral. Veți mai folosi jumătate de cană de sare grosieră, neiodată, precum și suc suplimentar de lămâie dacă este necesar. Opțional, puteți adăuga condimente precum frunze de dafin, boabe de piper negru, batoane de scorțișoară sau steluțe de anason pentru un plus de complexitate.

sursa: arhivă EVZ

Pas cu pas spre un preparat desăvârșit

Începeți prin a spăla foarte bine lămâile cu apă caldă și o perie fină pentru a îndepărta orice urmă de ceară. Tăiați fiecare lămâie în patru, pe lungime, dar fără să le separați complet la bază, astfel încât fructul să rămână întreg în partea de jos.

Deschideți ușor fiecare lămâie și adăugați generos sare în interior. Puneți o lingură de sare pe fundul unui borcan din sticlă bine sterilizat. Așezați lămâile sărate în borcan, apăsându-le ferm cu o lingură din lemn pentru a elibera cât mai mult suc. Continuați procesul până când borcanul este plin.

Dacă sucul eliberat natural nu acoperă complet lămâile, completați cu suc proaspăt stors. Este esențial ca toate fructele să fie complet scufundate în lichid pentru a preveni apariția mucegaiului. Adăugați condimentele alese, închideți borcanul ermetic și lăsați-l la temperatura camerei timp de câteva zile, agitându-l zilnic pentru a distribui sarea.

Perioada de fermentare și modul de servire

După primele zile, mutați borcanul într-un loc răcoros și întunecat sau în frigider. Lămâile au nevoie de cel puțin trei până la patru săptămâni pentru a se mura corespunzător. În acest timp, coaja se va înmuia semnificativ și va deveni translucidă.

Lămâile murate se folosesc de obicei prin îndepărtarea pulpei și tocarea fină a cojii. Sunt ideale pentru fripturi de pui sau miel, tajine-uri aromatice, sosuri, salate de cuscus sau preparate din pește, oferind o notă vibrantă fiecărei farfurii.

Stiri calde

19:49 - Hacker din gruparea ShinyHunters, reținut în Iordania după atacul cibernetic asupra FBI

19:39 - Zara retrage de la vânzare un costum de Halloween pentru copii, criticat pentru asemănarea cu uniformele din lagărele...

19:30 - Emiratele Arabe Unite amenință Marea Britanie cu retragerea investițiilor de miliarde din cauza sancțiunilor împotriv...

19:20 - Problemele care apar când memoria telefonului este aproape plină. Cum le poți preveni

19:20 - Elena Udrea, mesaj la 8 ani de la arestarea din Costa Rica. Ce le reproșează foștilor colegi din PNL

19:13 - TAROM a inaugurat a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8. Avionul „Ivan Patzaichin” a efectuat primul zbor pe ruta Bucureșt...

HAI România!

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea”

Când se vor ieftini carburanții. Expert în energie: „Atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul...

Proiecte speciale