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Frișca, o istorie delicioasă. De la „zăpada de lapte” a Renașterii la deserturile moderne

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Frișca, o istorie delicioasă. De la „zăpada de lapte” a Renașterii la deserturile moderneFrișca cu căpșuni. sursa: Petruse Adina Violeta | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Frișca. Este fină, aerată, dulce atât cât trebuie și desăvârșește aproape orice desert, de la o simplă cafea caldă, până la cele mai sofisticate torturi festive.

Frișca, sau crema de smântână bătută, pare un element banal în bucătăriile noastre, însă istoria ei ascunde secole de experimente regale, mituri culinare și o evoluție tehnologică fascinantă.

De la curțile fastuoase ale Europei și până la alternativele moderne pe bază de plante, iată cum s-a născut unul dintre cele mai iubite ingrediente din cofetăria universală.

Capuccino cu frișcă

Capuccino cu frișcă. sursa: Arinahabich08 | Dreamstime.com

Cum s-a inventat frișca

Cea mai populară legendă din jurul frișcăi îl are ca protagonist pe François Vatel, faimosul majordom francez de la Castelul Chantilly.

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Se spune că în anul 1671, în timpul unui banchet fastuos oferit de Prințul de Condé în onoarea Regelui Ludovic al XIV-lea, Vatel a realizat că nu are destulă smântână pentru a servi toți oaspeții.

Într-un moment de inspirație disperată, el a început să bată smântâna cu putere pentru a-i dubla volumul prin încorporarea aerului, adăugând zahăr și vanilie. Astfel s-a născut faimoasa Crème Chantilly.

Deși povestea lui Vatel este spectaculoasă, realitatea istorică arată că frișca fusese inventată cu mult timp înainte.

Bol cu frișcă

Bol cu frișcă. sursa: Marazem | Dreamstime.com

Primele rețete

Retete de smântână bătută îndulcită apar în cărțile de bucate încă din secolul al XVI-lea, în Italia și Anglia. Pe atunci, desertul se numea „Zăpadă de lapte”. Sau Neve di Latte în scrierile faimosului bucătar renascentist Cristoforo di Messisbugo, cu sinonimul „Crema de zăpadă” /Snow Cream în Anglia.

Metoda originală de obținere era însă extrem de laborioasă: bucătarii foloseau mănunchiuri de crenguțe de salcie sau de mesteacăn pentru a bate smântâna manual, un proces obositor care putea dura chiar și o oră pentru a obține textura aerată dorită.

Rețeta celebră: Crème Chantilly autentică

Pentru a obține o frișcă perfectă, cu o ținută impecabilă și un gust divin, secretul constă în temperatură și conținutul de grăsime. Smântâna folosită trebuie să fie naturală, proaspătă și să aibă un procent de minimum 30-35% grăsime.

Ingrediente

  • 500 ml smântână lichidă pentru frișcă (foarte rece, ținută la frigider minimum 4 ore);
  • 40-50 g zahăr pudră (reglabil după gust);
  • 1 linguriță de extract pur de vanilie sau semințele dintr-un păstaie de vanilie.

Mod de preparare

Răcirea ustensilelor: Pune bolul (de preferat din sticlă sau inox) și paletele mixerului la congelator pentru 10-15 minute înainte de a începe. Ustensilele reci împiedică încălzirea grăsimilor din smântână.

Mixarea inițială: Toarnă smântâna rece în bol și începe să mixezi la viteză mică, crescând treptat spre viteză medie.

Îndulcirea: Când smântâna începe să capete volum și devine spumoasă (bule mici la suprafață), adaugă zahărul pudră cernut și extractul de vanilie.

Obținerea texturii: Mixează la viteză mare până când frișca devine fermă și formează „creste” rigide atunci când ridici paletele mixerului.

Atenție! Nu exagera cu mixarea după ce frișca a devenit fermă, altfel riști să separi grăsimea de zer și să obții unt îndulcit.

Variante vegane: Frișca fără lactate

Dacă ai intoleranță la lactoză, urmezi un stil de viață vegan sau ții post, te poți bucura de textura aerată a frișcăi folosind alternative vegetale geniale care se bat la fel de bine ca smântâna clasică.

Frișca din lapte de cocos 

Este cea mai populară și mai naturală variantă. Ai nevoie de o conservă de lapte de cocos full-fat (cu peste 17-20% grăsime), pe care o lași la frigider peste noapte. Prin răcire, crema solidă de cocos se va separa la suprafață, iar apa va rămâne la bază. Rezultatul este spectaculos.

Deschide conserva fără să o agiți și colectează doar partea solidă, albă, de deasupra. Pune crema de cocos într-un bol răcit și mixează la viteză mare timp de 3-5 minute, până devine pufoasă. Îndulcește cu zahăr pudră și aromează cu vanilie după gust.

Frișca cu căpșuni

Frișca cu căpșuni. sursa: Petruse Adina Violeta | Dreamstime.com

Frișca din Aquafaba, cea mai aerată și hipocalorică

Aquafaba este lichidul scurs din conservele de năut fiert. Datorită conținutului ridicat de proteine și amidon, acest lichid se comportă exact ca albușul de ou sau smântâna lichidă atunci când este bătut.

Pune lichidul dintr-o conservă de năut într-un bol curat și adaugă un praf de cremă de tartar pentru stabilizare. Mixează la viteză mare timp de 5-10 minute. Vei obține o spumă albă, densă și incredibil de aerată, identică vizual cu frișca clasică. Adaugă zahăr pudră spre final și vanilie pentru a masca complet gustul subtil de leguminoase.

Indiferent dacă alegi versiunea istorică, fin aromată cu vanilie de Madagascar, sau o variantă modernă, vegetală, frișca rămâne dovada supremă a modului în care chimia culinară și creativitatea pot transforma ingrediente simple în momente pure de răsfăț.

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