Vremea Prognoza meteo, 11 august. Prima zi a săptămânii, sub coduri de vreme extremă







Conform datelor oficiale transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni, 11 august, canicula va persista în sud-vestul țării, local în sud și pe arii restrânse în centrul teritoriului. În sud-vestul Olteniei, canicula se va intensifica. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar în sud-vestul Olteniei va fi deosebit de accentuat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

În restul țării, valorile diurne vor fi mai scăzute față de ziua precedentă și se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime vor varia de la 25-26 de grade în nordul Moldovei până la 41 de grade în sud-vestul Olteniei, iar temperaturile minime se vor situa între 9 și 23 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 6 grade.

Cerul va fi în general senin, cu excepția zonelor montane și submontane din Muntenia, nord-estul Olteniei, precum și sudul și estul Transilvaniei. Aici, mai ales după-amiaza și la începutul nopții, vor apărea local perioade cu instabilitate atmosferică, caracterizate prin înnorări temporar accentuate,

și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor atinge 20-25 l/mp, vor cădea grindină și se vor semnala vijelii.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări temporare. Ziua, în regiunile vestice, estice și sudice, vor fi rafale de 50...70 km/h, mai ales în sudul Moldovei, nordul și nord-estul Munteniei. Noaptea, intensificările de vânt vor fi scurte și asociate averselor, fiind prezente doar în zonele sudice.

În Capitală, potrivit prognozei ANM, vremea se va menține caniculară, cu un disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate seara și noaptea, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, când rafalele vor atinge viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.

Reamintim că ANM a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de caniculă extremă, ce vizează luni şi marţi, două judeţe din Oltenia şi Banat, alerte Cod portocaliu şi Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în acelaşi interval, în mai multe zone din ţară, precum şi atenţionări Cod galben de vânt puternic în areale din Moldova şi Muntenia.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 11 august, ora 10:00 - 12 august, ora 10:00, va fi Cod roşu căldură intensă şi persistentă, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat şi noapte tropicală pe raza judeţelor Mehedinţi şi Dolj.

Totodată, de luni, de la ora 10:00, şi până marţi, la ora 10:00, un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, cu noapte tropicală, va viza judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 18 - 21 de grade.

Pe acelaşi interval, un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat va fi valabil în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale, unde maximele termice vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar minimele între 17 şi 20 de grade.

De asemenea, pe parcursul zilei de luni, între orele 6:00 - 18:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului în judeţele Galaţi, Brăila, în vestul judeţului Ialomiţa, în zona joasă a judeţelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50 - 70 km/h.