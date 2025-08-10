Vremea Cod roșu de caniculă. Majoritatea țării va fi afectată







Cod roșu de caniculă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele zile, avertizând asupra unei intensificări semnificative a valului de căldură.

Duminică, aproape toată țara va fi afectată de avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu, iar luni, zone din sud-vestul țării vor intra sub Cod Roșu din cauza temperaturilor extreme. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi ridicate ce nu vor aduce răcoare.

Pe 10 august, disconfortul termic va atinge cote ridicate în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde ANM a emis Cod Portocaliu de caniculă.

Aici, valorile maxime vor urca între 36 și 39 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce vor oscila între 19 și 23 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU), un parametru care măsoară disconfortul termic, va depăși pragul critic de 80 de unități.

În paralel, în zone extinse precum Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei, va fi valabil Cod Galben de caniculă. Temperaturile maxime vor atinge aici 33-37 de grade, cu nopți tropicale înregistrate local, minimele situându-se între 17 și 21 de grade.

Luni, 11 august, valul de căldură va atinge apogeul în județele Mehedinți și Dolj, unde ANM a emis avertizare Cod Roșu. Temperaturi maxime de 39 până la 41 de grade Celsius sunt așteptate, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Nopțile vor rămâne tropicale, cu valori minime între 20 și 23 de grade, neaducând astfel nici o răcoare.

Tot luni, în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, se va menține Cod Portocaliu, cu temperaturi cuprinse între 37 și 39 de grade Celsius și indice ITU care va depăși pragul critic. Temperaturile minime vor fi de 18-21 de grade, caracterizând nopți tropicale locale.

În restul teritoriului, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, precum și în nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, precum și în sudul Dobrogei, ANM a emis Cod Galben. Temperaturile maxime vor oscila între 33 și 37 de grade, iar nopțile tropicale se vor manifesta izolat, cu minime între 17 și 20 de grade.

Valurile de căldură din această perioadă impun măsuri de protecție, mai ales pentru persoanele vulnerabile, iar recomandarea autorităților este să se evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să se consume suficiente lichide.