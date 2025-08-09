Vremea Caniculă fără precedent până luni seară. Vor fi temperaturi extreme







Meteorologii anunță un val de caniculă care va persista până luni seară, aducând temperaturi extrem de ridicate, nopți tropicale și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteo de cod galben și cod portocaliu pentru următoarele zile.

Sâmbătă, 9 august, zonele Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei vor fi cele mai afectate de temperaturi ridicate și disconfort termic. Valorile maxime vor oscila între 35 și 37 de grade Celsius, cu un punct maxim de 38 de grade în sudul Olteniei și Banatului.

Indicele temperatură-umezeală (ITU), care reflectă efectul combinat al căldurii și umidității, va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități, semnalând un risc crescut pentru sănătate. Pe timpul nopții, minimele nu vor coborî sub 18-22 de grade, caracterizând astfel nopți tropicale în aceste regiuni.

În perioada 10-11 august, meteorologii au anunțat cod portocaliu pentru județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În aceste zone, canicula se va intensifica, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Temperaturile nocturne vor rămâne ridicate, cu valori între 19 și 23 de grade, accentuând senzația de nopți tropicale.

Tot în acest interval, mai multe regiuni vor fi sub avertizare cod galben. Este vorba despre Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și zona continentală a Dobrogei. Aici se vor înregistra temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade și nopți tropicale cu minime între 17 și 21 de grade.

Luni, 11 august, canicula va rămâne o provocare în special în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80.

În acea zi va fi valabil un cod galben în nordul Olteniei, sudul Banatului, părți din Muntenia și sudul Dobrogei, cu temperaturi maxime între 35 și 37 de grade și disconfort termic semnificativ.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să consume multe lichide și să acorde atenție persoanelor vulnerabile, pentru a preveni problemele de sănătate generate de caniculă.