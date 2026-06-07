Vremea

Prognoza meteo, 7 iunie. Căldura persistă, dar instabilitatea atmosferică aduce vijelii și grindină

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Prognoza meteo, 7 iunie. Căldura persistă, dar instabilitatea atmosferică aduce vijelii și grindinăFurtuna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

La final de weekend, vremea va aduce un contrast puternic între temperaturile ridicate din timpul zilei și episoadele de instabilitate atmosferică ce se vor manifesta în mai multe zone ale țării, potrivit ANM. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade Celsius, însă după-amiaza și seara sunt așteptate  furtuni, descărcări electrice și căderi de grindină.

Prognoza meteo, 7 iunie. Unde va ploua abundent

Cele mai afectate regiuni vor fi Carpații Orientali, estul Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și sudul și sud-vestul Moldovei. În aceste zone, cerul se va înnora accentuat, iar ploile vor avea caracter torențial.

Pe lângă aversele abundente, sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale care pot atinge viteze de 60-70 km/h.

Cantitățile de apă pot fi însemnate, în special în intervale scurte de timp, când se pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat valorile pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, există condiții pentru căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

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Ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Maximele vor ajunge la 30 de grade

În celelalte regiuni ale țării, vremea va fi mai stabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și doar izolat vor apărea fenomene specifice instabilității atmosferice. Vântul va sufla în general slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 7 grade în zonele mai reci și vor ajunge la 18 grade în sud și sud-est. În cursul nopții, pe alocuri, se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea va rămâne instabilă, mai ales în a doua parte a zilei. După-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 50-60 km/h.

Meteorologii avertizează că nu sunt excluse episoade de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge, în medie, la 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 14 și 16 grade.

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