Vremea se încălzește semnificativ la începutul săptămânii, iar în unele regiuni temperaturile vor urca până la 31 de grade Celsius. Totuși, căldura va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), luni, 8 iunie 2026, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul și sud-vestul României.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade Celsius. În jumătatea de est a țării și în zonele montane, după-amiaza și seara vor aduce fenomene specifice instabilității atmosferice.

Meteorologii anunță înnorări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de până la 70 km/h. De asemenea, pe arii restrânse se va semnala grindină.

Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în sud-vestul Moldovei, nordul Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot înregistra între 15 și 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat chiar peste 30–40 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 19 grade în regiunile mai calde. Dimineața, izolat, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii iunie. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt prognozate înnorări temporare, averse și descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată.

Temperatura maximă va atinge valori cuprinse între 26 și 28 de grade Celsius, iar minima nopții va oscila între 15 și 17 grade.