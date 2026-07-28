Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar estimările arată că vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile vor depăși valorile climatologice în cea mai mare parte a țării, în timp ce ploile vor fi deficitare în unele regiuni.

Valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în regiunile nordice, centrale și sud-vestice, cu cele mai mari abateri în vestul și nord-vestul țării. În schimb, în extremitatea de sud-est temperaturile se vor situa ușor sub valorile normale.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar la nivelul întregii țări, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în aproape toată țara, iar cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în regiunile vestice.

Și în această perioadă, cantitățile de precipitații vor fi sub normal în toate regiunile, în special la munte.

ANM estimează că temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile obișnuite în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul și nord-vestul țării.

Precipitațiile vor continua să fie deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de normalul climatologic.

În ultima săptămână analizată, mediile termice se vor menține peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații sunt estimate să revină la valori apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

Separat de prognoza pe termen lung, ANM a emis pentru marți, 28 iulie, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului.

În estul Moldovei sunt prognozate rafale de 50-70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură vântul poate atinge 70-90 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45-50 km/h, sunt așteptate și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil. După-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 32 de grade.