Castraveții murați care se înmoaie este una dintre cele mai frecvente probleme la murături. Deși gustul poate rămâne bun, textura moale strică plăcerea de a-i mânca. Din fericire, cauzele sunt cunoscute, iar prevenirea este relativ simplă dacă respecți câteva reguli de bază.

Principala cauză ține de enzimele naturale aflate în capătul cu floare al castravetelui. Aceste enzime descompun pectina – substanța care menține celulele tari – și duc la înmuierea legumelor în timpul fermentației sau conservării.

De aceea, specialiștii recomandă tăierea ambelor capete, mai ales a celui cu floare, înainte de a pune castraveții la murat, dacă vrei să rămână crocanți.

Un alt factor important este calitatea materiei prime. Castraveții trebuie să fie proaspeți, tari, de mărime mică sau medie și fără urme de lovituri. Cu cât stau mai mult după recoltare, cu atât își pierd din fermitate.

Ideal este să fie puși la murat în aceeași zi sau, cel târziu, a doua zi, după ce au stat câteva ore în apă foarte rece cu gheață.

Sarea joacă și ea un rol esențial. O saramură prea slabă permite dezvoltarea bacteriilor care înmoaie legumele. Se recomandă folosirea sării neiodate, în proporție de 40-50 de grame la un litru de apă. Sarea iodată poate inhiba fermentația corectă și favorizează textura moale.

Pentru a păstra crocanța, este aproape obligatoriu să adaugi ingrediente care conțin taninuri. Hreanul (rădăcină sau frunze) este cel mai eficient, dar la fel de bune sunt frunzele de vișin, de stejar sau de viță-de-vie. Acestea blochează acțiunea enzimelor și ajută castraveții să rămână fermi luni de zile.

Nu în ultimul rând, igiena recipientelor contează enorm. Borcanele sau butoiul trebuie spălate și sterilizate temeinic, iar apa folosită la saramură ar trebui să fie filtrată sau de izvor, nu puternic clorată.

Respectând aceste reguli – castraveți proaspeți, capete tăiate, sare suficientă, hrean și frunze cu taninuri – murăturile vor rămâne crocante și plăcute la gust pe tot parcursul iernii. Diferența dintre o murătură reușită și una moale stă, de cele mai multe ori, exact în aceste detalii.