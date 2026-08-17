Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat doi jandarmi aflați în timpul serviciului, în zona stației de metrou Basarab din București, în timpul deplasării suporterilor FC Dinamo către stadionul Rapid. Incidentul a avut loc în seara de 15 august, iar procurorii îl cercetează pentru două infracțiuni de ultraj.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, faptele s-ar fi produs între orele 19:00 și 19:10, în zona de acces către ieșirea dinspre Calea Griviței a stației Basarab. Jandarmii asigurau măsurile de ordine publică pe traseul suporterilor dinamoviști.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi exercitat acte de violență asupra celor doi jandarmi.

Potrivit probelor administrate în dosar, unul dintre jandarmi ar fi fost lovit cu piciorul la nivelul picioarelor, în timp ce al doilea ar fi fost lovit de două ori cu pumnul, în zona nasului și a capului.

Cel de-al doilea jandarm a suferit o tumefacție nazală. Documentele medicale indică necesitatea a una-două zile de îngrijiri medicale pentru leziunile suferite.

Duminică, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbat, acesta fiind cercetat pentru două infracțiuni de ultraj, săvârșite în concurs.

În aceeași zi, procurorul a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 București arestarea preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea.

În consecință, bărbatul va rămâne în arest preventiv până la 14 septembrie 2026, inclusiv.

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București. Procurorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și răspunderea penală a persoanei cercetate.

În această etapă a procedurii penale, acuzațiile formulate de anchetatori nu reprezintă o condamnare, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Incidentul de la stația Basarab s-a produs în contextul măsurilor de ordine publică luate pentru deplasarea suporterilor dinamoviști către stadionul Rapid. Instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, în timp ce ancheta penală continuă.