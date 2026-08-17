Justitie

Doi jandarmi, agresați la metroul Basarab. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Comentează știrea
Doi jandarmi, agresați la metroul Basarab. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zileJandarm. Sursa foto arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat doi jandarmi aflați în timpul serviciului, în zona stației de metrou Basarab din București, în timpul deplasării suporterilor FC Dinamo către stadionul Rapid. Incidentul a avut loc în seara de 15 august, iar procurorii îl cercetează pentru două infracțiuni de ultraj.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, faptele s-ar fi produs între orele 19:00 și 19:10, în zona de acces către ieșirea dinspre Calea Griviței a stației Basarab. Jandarmii asigurau măsurile de ordine publică pe traseul suporterilor dinamoviști.

Cum s-ar fi produs agresiunea

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi exercitat acte de violență asupra celor doi jandarmi.

Potrivit probelor administrate în dosar, unul dintre jandarmi ar fi fost lovit cu piciorul la nivelul picioarelor, în timp ce al doilea ar fi fost lovit de două ori cu pumnul, în zona nasului și a capului.

Cel de-al doilea jandarm a suferit o tumefacție nazală. Documentele medicale indică necesitatea a una-două zile de îngrijiri medicale pentru leziunile suferite.

Procurorii au cerut arestarea preventivă

Duminică, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbat, acesta fiind cercetat pentru două infracțiuni de ultraj, săvârșite în concurs.

În aceeași zi, procurorul a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 București arestarea preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea.

Șase ani de închisoare pentru un polițist care a abuzat două minore

Polițist, reţinut pentru că a agresat un minor. Și-a pierdut funcția. Sursa: Arhiva EVZ

În consecință, bărbatul va rămâne în arest preventiv până la 14 septembrie 2026, inclusiv.

Ancheta continuă

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București. Procurorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și răspunderea penală a persoanei cercetate.

În această etapă a procedurii penale, acuzațiile formulate de anchetatori nu reprezintă o condamnare, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Incidentul de la stația Basarab s-a produs în contextul măsurilor de ordine publică luate pentru deplasarea suporterilor dinamoviști către stadionul Rapid. Instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, în timp ce ancheta penală continuă.

Stiri calde

14:17 - Răcire bruscă, apoi caniculă. Cum va fi vremea până la 30 august

14:07 - Hagi, mesaj pentru națională: Vreau să construiesc mentalitatea de învingător

13:54 - Probleme cu programul „Școala după Școală” în București

13:45 - Laburiștii lui Starmer au pierdut peste 20% dintre membri într-un singur an. Verzii au o creștere de aproape 200%

13:33 - De ce se înmoaie castraveții murați și cum îi faci să rămână crocanți

13:23 - Eugen Tomac: Nicușor Dan va face o nouă nominalizare de premier

HAI România!

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Proiecte speciale