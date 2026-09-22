Douăzeci de persoane au fost reținute marți în dosarul privind violențele produse la protestul ciobanilor din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Procurorii au dispus măsura pentru 24 de ore, iar pentru 10 dintre inculpați au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ancheta vizează mai multe infracțiuni, printre care ultraj, distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii au desfășurat marți dimineață 29 de percheziții domiciliare în București și în alte 15 județe. Totodată, procurorii au emis 30 de mandate de aducere pentru persoane cercetate în calitate de suspect.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat operațiunea sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cercetările vizează infracțiuni precum instigare publică, ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, incidentele violente au avut loc în timpul protestului din 15 septembrie, când mai mulți participanți ar fi aruncat obiecte către forțele de ordine.

„Din probele administrate până în prezent a rezultat că, pe parcursul protestului, o parte dintre participanţi au aruncat cu obiecte dure (borduri, sticle, garduri metalice, materiale pirotehnice) în direcţia jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Unii manifestanţi i-au lovit pe jandarmi cu pumnii, cu picioarele şi cu bâte, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost vandalizată. Mai mulţi jandarmi au suferit leziuni traumatice în urma violenţelor exercitate asupra lor. De asemenea, unii dintre manifestanţi au exercitat acte de violenţă fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, au arătat reprezentanţii Parchetului.

Poliția Capitalei susține că mai mulți protestatari au aruncat cu borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice către jandarmi. Anchetatorii susțin că unii dintre manifestanți au lovit forțele de ordine cu pumnii, picioarele și bâtele.

„În cauza privind incidentele produse în timpul protestelor de săptămâna trecută, din faţa sediului Guvernului, au fost efectuate în cursul dimineţii de astăzi 29 de percheziţii domiciliare pe raza a 16 judeţe. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere pentru persoanele cercetate în calitate de suspect”, a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta se referă la 40 de persoane, iar față de 10 inculpați fuseseră deja dispuse măsuri preventive.

„Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de 10 inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.

Marți, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de 20 de persoane și au dispus reținerea lor pentru 24 de ore.

Dintre acestea, 10 vor fi prezentate judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi”, relatează anchetatorii.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că în timpul protestului au fost provocate distrugeri unei autospeciale a Jandarmeriei și altor bunuri aparținând instituției.

„În vederea administrării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere”, transmite Poliția Capitalei.