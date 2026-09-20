Doi bărbați care ar fi participat și la protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei au fost luați și însoțiți de jandarmi în afara manifestației de duminică. Cei doi au fost observați de forțele de ordine în timpul protestului împotriva violenței și extremismului.

Imaginile surprinse în Piața Victoriei îi arată pe cei doi bărbați părăsind zona manifestației alături de jandarmi. În acest moment, în jur de 60 de persoane participă la protestul desfășurat pașnic în alveola centrală a Pieței Victoriei.

Cei doi bărbați ar fi fost prezenți și la manifestația fermierilor desfășurată marți în Piața Victoriei, protest care s-a încheiat cu incidente violente între unii participanți și forțele de ordine.

Duminică, aceștia au fost observați de jandarmi în timp ce se aflau în zona protestului împotriva extremismului. Forțele de ordine i-au însoțit în afara manifestației, iar imaginile de la fața locului surprind momentul în care cei doi părăsesc zona alături de jandarmi.

Nu au fost furnizate, în informațiile disponibile, detalii suplimentare privind măsura luată în cazul celor doi.

Manifestația de duminică are loc în alveola centrală din Piața Victoriei și se desfășoară pașnic. Aproximativ 60 de persoane sunt prezente în zonă.

Printre participanți se află tineri, adulți și persoane vârstnice. Protestatarii au venit cu pancarte și drapele, inclusiv cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene.

Unul dintre mesajele promovate în cadrul manifestației este „Dragostea de țară nu este legionară”, în contextul unei mobilizări împotriva violenței și extremismului.

Manifestația de duminică are loc la câteva zile după protestul fermierilor din Piața Victoriei. Evenimentul de marți a degenerat în confruntări între o parte dintre protestatari și jandarmi.

În urma incidentelor, 47 de persoane au fost reținute, iar 10 jandarmi au fost răniți. De asemenea, parbrizul unei mașini de jandarmi a fost spart în timpul violențelor.

Protestul de duminică a fost organizat ca reacție la aceste evenimente și are ca temă respingerea violenței și a extremismului.

Participanții la manifestație transmit mesaje prin care se delimitează de violență și de ideologiile extremiste. Organizatorii au anunțat că protestul este unul civic și pașnic.

Prezența jandarmilor în Piața Victoriei este vizibilă, în condițiile în care autoritățile au luat măsuri de siguranță după incidentele produse la manifestația de marți.