Justitie

Protestul fermierilor din Piața Victoriei. Încă cinci persoane au fost reținute

Protestul fermierilor din Piața Victoriei. Încă cinci persoane au fost reținuteProtest Piața Victoriei / sursa foto: INQUAM_Photos_Octav_Ganea
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Din cuprinsul articolului

Încă cinci persoane au fost reținute și urmau să fie prezentate instanței după incidentele produse marți, laprotestul din Piața Victoriei, a anunțat joi Jandarmeria Capitalei. În urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi, 55 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție, iar 33 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, în valoare totală de 66.800 de lei.

Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore

Jandarmeria Capitalei a transmis că, în cadrul cercetărilor penale, față de alți cinci bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

„Totodată, față de alți cinci autori a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați instanței cu propuneri legale”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Activitățile din cadrul dosarului penal au fost desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale.

Proteste

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Un protestatar a fost arestat preventiv, alți patru au ajuns în arest la domiciliu

În ceea ce privește măsurile dispuse în cadrul cercetărilor penale, o persoană a fost arestată preventiv, iar pentru alți patru bărbați a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

Măsurile au fost luate în urma incidentelor produse marți, în timpul protestului din Piața Victoriei.

55 de persoane au fost duse la poliție

În urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi până la momentul comunicării informațiilor, 55 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție.

De asemenea, au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.800 de lei.

Jandarmeria Capitalei a precizat că verificările continuau pentru identificarea și sancționarea altor persoane despre care a susținut că au provocat forțele de ordine, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi sau au incitat la violență, cu încălcarea prevederilor legale.

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