Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că violențele de la protestul din Piața Victoriei indică o organizare care nu ar fi fost făcută de oierii veniți să protesteze pașnic, ci de persoane pregătite pentru confruntări. Prefectul și-a bazat observațiile și pe imaginile surprinse de drone în timpul manifestației.

Andrei Nistor a relatat că, după ce a plecat din centrul de comandă al Jandarmeriei, a observat imaginile transmise de drone și modul în care se deplasau protestatarii în piață.

„Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotați de huligani? Sau al huliganilor, organizați de ceva timp, în care oierii au fost păcăliți? Am plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei și un lucru mi-a sărit în ochi văzând imaginile din dronă. Când era un incident mic într-un loc, jumătate (!) din piață se mișca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă privești în ansamblu, de sus, totul devine clar. O asemenea organizare nu o fac oierii veniți să protesteze pașnic!”, a transmis, marți, prefectul Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Jandarmeria Capitalei a anunțat, marți seară, că 47 de persoane care au participat la protest și au săvârșit fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți. Patru dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Jandarmii au aplicat, de asemenea, 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale.

Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate în timpul incidentelor din Piața Victoriei.