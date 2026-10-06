O lingură de lemn așezată deasupra unei oale care fierbe este unul dintre trucurile vechi folosite pentru a împiedica lichidul să dea în foc. Metoda poate funcționa, însă efectul ei nu este permanent, iar felul în care este folosită lingura contează.

Explicația a fost analizată de cercetătorii Jay Deagon și Gemma Mann de la Central Queensland University, care au explicat mecanismul din spatele acestui truc într-un material publicat de universitate .

Problema apare mai ales atunci când în oală se fierb alimente care eliberează amidon, precum pastele, orezul sau cartofii. Potrivit explicației oferite de cercetători, amidonul ajunge în apă și contribuie la formarea unor bule mai stabile.

În cazul pastelor sau al altor alimente bogate în amidon, particulele de amidon se acumulează în jurul bulelor și formează o structură care le permite să persiste mai mult la suprafață. Pe măsură ce se formează noi bule, acestea se pot aduna unele peste altele și pot urca spre marginea vasului.

La lapte, mecanismul este diferit în anumite privințe. Cercetătorii au explicat că proteina numită cazeină poate contribui la formarea spumei și la stabilizarea bulelor.

Când o lingură de lemn uscată este așezată transversal peste oala care fierbe, spuma și bulele ajung să intre în contact cu suprafața ei.

Potrivit explicației cercetătorilor de la Central Queensland University, lemnul este un material poros, iar o lingură uscată are o suprafață care poate destabiliza bulele. În același timp, lingura este inițial mai rece decât lichidul și aburul din oală.

Atunci când bulele ajung la lingură, contactul cu această suprafață poate favoriza spargerea lor. În cazul bulelor care conțin abur, diferența de temperatură contribuie, de asemenea, la condensarea aburului și la prăbușirea bulei.

Astfel, lingura nu „oprește fierberea” și nici nu împiedică formarea bulelor. Ea acționează asupra spumei care se ridică spre marginea vasului, reducând temporar acumularea acesteia.

Aici este una dintre limitele metodei. Lingura de lemn nu poate împiedica permanent o oală să dea în foc.

Pe măsură ce stă deasupra vasului, lingura se încălzește și absoarbe umezeală și spumă. În aceste condiții, își pierde treptat avantajul inițial: nu mai este suficient de rece pentru a favoriza condensarea aburului și nici la fel de eficientă în destabilizarea bulelor.

Din acest motiv, cercetătorii au descris metoda ca fiind una care funcționează doar pentru o perioadă limitată. O lingură de lemn poate ajuta la controlul spumei, dar nu înlocuiește supravegherea oalei și reglarea temperaturii.

Pentru ca trucul să aibă șanse mai mari să funcționeze, lingura trebuie să fie din lemn și uscată și să fie așezată transversal peste partea superioară a oalei, astfel încât spuma care se ridică să intre în contact cu ea.

Este important însă ca metoda să fie privită ca o soluție temporară, nu ca o modalitate de a lăsa oala nesupravegheată.

Cercetătorii recomandă, pentru prevenirea efectivă a revărsării, și măsuri simple precum folosirea unei oale mai mari și reducerea intensității focului. Amestecarea alimentelor poate contribui, de asemenea, la întreruperea spumei.