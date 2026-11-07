Grăsimea arsă și resturile de mâncare depuse pe aragaz pot fi îndepărtate cu o pastă preparată din bicarbonat de sodiu și detergent de vase. Metoda prezentată de creatoarea de conținut Chantel Mila presupune aplicarea amestecului pe suprafața murdară și îndepărtarea acestuia după câteva minute. Pentru petele persistente, timpul de acțiune poate fi prelungit.

Curățarea aragazului poate deveni dificilă atunci când grăsimea și resturile alimentare se acumulează în urma utilizării frecvente. În locul unor produse specializate din comerț, poate fi folosit un amestec preparat acasă, din ingrediente obișnuite, pentru îndepărtarea depunerilor.

Deși curățenia din locuință se concentrează adesea pe îndepărtarea prafului, spălarea podelelor, aspirarea covoarelor sau igienizarea băii, aragazul necesită și el atenție. Gătitul frecvent favorizează acumularea grăsimii și formarea petelor de mâncare arsă, care devin mai greu de îndepărtat în timp.

Creatoarea de conținut Chantel Mila recomandă o pastă obținută din bicarbonat de sodiu, detergent de vase și apă. Prepararea durează puțin, iar ingredientele se amestecă până când rezultă o compoziție uniformă.

Pentru această soluție sunt necesare:

O cană de bicarbonat de sodiu;

O jumătate de cană de detergent de vase;

O jumătate de cană de apă.

Ingredientele se pun într-un recipient și se amestecă până când pasta capătă o consistență omogenă, care permite întinderea acesteia pe suprafața ce urmează să fie curățată.

După preparare, amestecul se distribuie pe zonele murdare ale plitei. Pentru întinderea lui poate fi folosit un burete umezit sau o lavetă umedă, astfel încât pasta să acopere depunerile de grăsime.

Compoziția se lasă să acționeze câteva minute, timp în care ajută la desprinderea murdăriei acumulate.

Ulterior, pasta se îndepărtează cu ajutorul unui burete sau al unei lavete curate, odată cu resturile de grăsime și alimente desprinse de pe suprafață. Potrivit publicației britanice Express, metoda poate fi utilizată pentru curățarea depunerilor de pe aragaz, fără a fi necesară cumpărarea unor produse costisitoare.

În cazul murdăriei persistente, câteva minute pot să nu fie suficiente pentru desprinderea depunerilor.

Pentru urmele de mâncare arsă și petele mai greu de eliminat, Chantel Mila recomandă prelungirea timpului de acțiune. Pasta poate fi lăsată pe zona afectată inclusiv peste noapte, înainte de îndepărtarea acesteia.

Amestecul poate fi utilizat și pentru alte zone ale electrocasnicelor, inclusiv interiorul cuptorului și geamul acestuia, în funcție de compatibilitatea materialelor cu ingredientele folosite. La final, suprafața se șterge pentru eliminarea resturilor de pastă și a murdăriei desprinse.