Factura la energie electrică poate fi redusă și fără să investești în aparate noi. Câteva schimbări în obiceiurile de zi cu zi, folosirea corectă a electrocasnicelor și evitarea risipei pot contribui la scăderea consumului de curent, potrivit The Independent.

Televizorul, calculatorul, consola de jocuri sau alte dispozitive pot continua să consume energie chiar și atunci când sunt în standby. Consumul diferă de la un aparat la altul, dar mai multe dispozitive lăsate permanent în priză pot contribui la factura lunară.

O soluție simplă este să oprești complet aparatele atunci când nu ai nevoie de ele. Prizele cu întrerupător te pot ajuta să faci acest lucru mai ușor.

Nu este necesar să scoți din priză orice dispozitiv. Este important însă să verifici care dintre ele pot fi oprite în siguranță fără să le afectezi funcționarea.

Pornirea mașinii de spălat pentru câteva haine poate duce la folosirea inutilă a apei și a energiei. Dacă aparatul permite, alege un program economic și spală la o temperatură mai scăzută atunci când tipul țesăturilor și gradul de murdărie permit acest lucru.

Încălzirea apei poate reprezenta o parte importantă din energia folosită de mașina de spălat. De aceea, programele la temperaturi mai mici pot ajuta la economisire.

Este bine să eviți și supraîncărcarea tamburului. Respectarea capacității recomandate permite spălarea corectă a hainelor.

Nu deschide frigiderul mai des decât este necesar

Frigiderul funcționează permanent, așa că modul în care îl folosești contează. De fiecare dată când deschizi ușa, aerul rece iese, iar aparatul trebuie să lucreze pentru a readuce temperatura la nivelul setat.

Pentru a evita risipa:

hotărăște ce vrei să iei înainte să deschizi ușa;

nu introduce mâncarea fierbinte direct în frigider;

verifică dacă ușa se închide bine;

nu bloca circulația aerului în interior;

curăță periodic grilele și zona din spatele aparatului, respectând instrucțiunile producătorului.

Un frigider amplasat lângă cuptor sau într-un loc foarte cald poate avea nevoie de mai multă energie pentru a menține temperatura dorită.

Gătitul poate deveni mai economic dacă eviți încălzirea inutilă a cuptorului și folosești vase potrivite pentru plită.

Pune un capac pe oală atunci când gătești, deoarece apa se încălzește mai repede și pierderile de căldură sunt mai mici. Alege un vas cu dimensiunea potrivită pentru ochiul plitei și oprește aparatul cu puțin timp înainte de final, atunci când căldura rămasă poate termina preparatul.

Dacă gătești mai multe feluri care necesită aceeași temperatură, le poți pregăti succesiv, pentru a folosi mai eficient cuptorul deja încălzit.

Un încărcător conectat fără telefon consumă, de regulă, foarte puțină energie, iar economia obținută prin scoaterea unui singur încărcător din priză este mică. Totuși, oprirea mai multor dispozitive care funcționează inutil poate contribui la reducerea consumului total.

Mai important este să verifici aparatele care funcționează ore întregi fără să fie folosite, precum calculatoarele, televizoarele sau sistemele audio.

Aprinderea luminilor doar atunci când este nevoie este una dintre cele mai simple metode de economisire. În timpul zilei, deschide perdelele și folosește lumina naturală cât mai mult posibil.

Seara, stinge becurile din camerele în care nu stă nimeni. Dacă ai deja becuri LED, acestea folosesc mai puțină energie decât multe tipuri mai vechi de becuri, așa că nu este necesar să schimbi toate corpurile de iluminat pentru a începe să economisești.

Filtrele murdare ale aspiratorului sau ale altor aparate pot afecta funcționarea acestora. La fel, depunerile de calcar din anumite dispozitive pot reduce eficiența încălzirii apei.

Curățarea și întreținerea periodică, potrivit indicațiilor producătorului, pot ajuta aparatele să funcționeze corespunzător. În cazul uscătorului de rufe, de exemplu, curățarea filtrului de scame este importantă pentru funcționarea eficientă și în siguranță.

Nu toate electrocasnicele contribuie în aceeași măsură la factură. Un aparat cu putere mare, folosit timp îndelungat, poate consuma mai mult decât mai multe dispozitive mici lăsate în priză.

Poți începe prin a urmări cât de des folosești cuptorul electric, uscătorul de rufe, aerul condiționat sau alte aparate cu putere ridicată. Dacă ai un contor inteligent ori acces la datele de consum oferite de furnizor, verifică perioadele în care consumul crește.

Compararea facturilor pentru luni similare te poate ajuta să observi dacă schimbările făcute au avut efect. Pentru o comparație corectă, ține cont și de numărul de zile facturate, de tariful aplicat și de eventualele diferențe de temperatură.

Nu trebuie să schimbi toate obiceiurile deodată. Începe prin a opri aparatele care nu sunt folosite, a spăla rufele la temperaturi potrivite și a evita risipa de lumină și căldură.