Julfă, Pelincuțele Domnului, Scutecele Domnului sau turtele de Crăciun sunt doar câteva dintre denumirile unui preparat tradițional din Moldova, transmis din generație în generație. Rețeta veche are la bază foi subțiri de aluat și o cremă obținută din semințe de cânepă, peste care se adaugă nucă și mirodenii.

Pelincuțele Domnului se numără printre preparatele strâns legate de sărbătorile de iarnă în Moldova. Turtele erau pregătite în special în apropierea Ajunului Crăciunului, iar denumirea lor face trimitere la scutecele în care, potrivit tradiției creștine, a fost învelit Pruncul Iisus.

Preparatul mai este cunoscut sub numele de julfă, turte cu julfă, turte de Ajun sau Scutecele Domnului. În funcție de zonă și de rețeta transmisă în familie, ingredientele și modul de pregătire pot să difere.

În rețetele vechi, termenul „julfă” desemnează crema obținută din semințe de cânepă. Semințele sunt măcinate, amestecate cu apă și strecurate, iar lichidul rezultat este pus la fiert. În timpul fierberii se formează o compoziție albicioasă, asemănătoare unei brânze fine, care este folosită între straturile de turte.

În timp, au apărut și variante în care semințele de cânepă au fost înlocuite cu nucă sau mac, însă varianta cu cânepă este cea asociată cu julfa tradițională.

Pentru o variantă de aproximativ 6 porții sunt necesare:

320 g făină

aproximativ 220 ml apă

puțină făină pentru întins

Pentru umplutură se folosesc semințe de cânepă, zahăr după gust, nucă măcinată și, opțional, scorțișoară sau nucșoară. Cantitățile diferă de la o variantă tradițională la alta.

Făina se amestecă treptat cu apa până când se obține un aluat omogen. Acesta se frământă și se lasă să se odihnească aproximativ 10 minute.

Aluatul se împarte apoi în mai multe bucăți, iar fiecare dintre ele se întinde într-o foaie foarte subțire. Turtele se coc pe plită sau într-o tigaie uscată, fără ulei. În rețetele tradiționale, acestea nu trebuie lăsate să se rumenească puternic, ci trebuie să rămână cât mai deschise la culoare.

Separat se pregătește julfa. Semințele de cânepă se curăță, se usucă și se macină cât mai fin. Pulberea obținută se amestecă cu apă călduță și se strecoară. Lichidul rezultat este pus la fiert, iar partea albicioasă care se formează la suprafață este adunată și folosită pentru umplutură.

Zeama rămasă poate fi folosită pentru a înmuia foile. Turtele se așază apoi una peste alta, iar între ele se pune julfă, zahăr și nucă măcinată. Pentru un plus de aromă se pot adăuga scorțișoară sau puțină nucșoară.

După asamblare, desertul se lasă să stea suficient încât foile să absoarbă lichidul și aromele.

Denumirea preparatului este legată de simbolistica sărbătorii Nașterii Domnului. Foile foarte subțiri sunt asociate, în tradiția populară, cu scutecele Pruncului Iisus, motiv pentru care desertul este cunoscut și drept „Scutecele Domnului”.

În mai multe zone din Moldova și din Republica Moldova, astfel de turte erau pregătite în Ajunul Crăciunului și puteau fi oferite și de pomană, obiceiul fiind transmis între generații.

Julfă rămâne astfel mai mult decât o simplă rețetă. Este unul dintre acele preparate care păstrează o parte din obiceiurile culinare vechi ale Moldovei și care astăzi se găsesc mult mai rar pe mesele de sărbători.