Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, propune majorarea valorii voucherelor de vacanță de la 700 la 1.000 de lei, începând de anul viitor. Senatorul PSD vrea ca măsura să se aplice atât angajaților din sectorul public, cât și celor din mediul privat și susține adoptarea modificărilor prin ordonanță de urgență. În opinia sa, majorarea ar putea sprijini hotelurile, restaurantele și operatorii din turism, afectați de reducerea activității economice. Propunerea a fost prezentată vineri seară, la Digi 24.

Ministrul Economiei consideră că acordarea voucherelor de vacanță reprezintă un sprijin important pentru industria turistică din România. Acesta își dorește ca sumele destinate angajaților din sectorul public să fie prevăzute în bugetul de stat pentru anul viitor, astfel încât facilitatea să poată fi aplicată începând cu 2027.

Daniel Zamfir susține că hotelurile, restaurantele și celelalte afaceri din domeniul turismului au nevoie de măsuri care să încurajeze românii să călătorească în țară. Senatorul consideră că voucherele pot contribui la creșterea numărului de turiști și la susținerea operatorilor economici.

„Este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa”, a afirmat senatorul.

Acesta a susținut că România nu își valorifică suficient potențialul turistic și că dezvoltarea acestui domeniu presupune atât atragerea vizitatorilor din străinătate, cât și încurajarea turismului intern.

Propunerea ministrului Economiei vizează și extinderea facilității către salariații din sectorul privat. În prezent, există un proiect de lege discutat în Parlament pe această temă, însă Daniel Zamfir ar prefera ca modificările să fie adoptate mai rapid, prin ordonanță de urgență.

Astfel, angajații din companiile private ar putea beneficia de vouchere de vacanță, în condiții similare celor aplicate salariaților din sectorul public.

Senatorul a explicat că firmele ar putea decide să direcționeze o parte din sumele pe care le pot folosi în prezent pentru sponsorizări și alte forme de susținere către acordarea voucherelor pentru propriii angajați. Potrivit mecanismului propus, această opțiune nu ar elimina posibilitatea companiilor de a continua să sprijine organizații neguvernamentale sau religioase.

În acest context, Daniel Zamfir a criticat poziția ONG-ului Sex vs. Barza, despre care a afirmat că s-ar fi opus propunerii în Consiliul Economic și Social. Senatorul consideră că firmele trebuie să poată alege modul în care utilizează sumele respective, inclusiv pentru beneficiile acordate salariaților.

Daniel Zamfir a precizat că propunerea sa vizează acordarea unor vouchere în valoare de 1.000 de lei net, nu brut. Acesta susține că beneficiile economice nu s-ar limita la suma primită de angajați, deoarece turiștii au și alte cheltuieli atunci când merg în vacanță.

Pe lângă cazare, banii sunt folosiți pentru servicii de transport, mese la restaurante și alte activități turistice. În acest fel, susține senatorul, valoarea totală a cheltuielilor generate de vouchere ar putea depăși suma acordată inițial.

„Banii ăștia, 2.000 de lei ai unei familii cheltuiți în voucher de vacanță, mai înseamnă, pe lângă cheltuieli, încă 2.000, dacă nu 3.000 de lei”, a explicat Zamfir, referindu-se la efectele economice pe care le-ar putea produce acordarea voucherelor.

Ministrul Economiei consideră că o parte importantă din banii alocați de stat s-ar întoarce în economie prin activitatea companiilor din turism și serviciile achiziționate de turiști. Din acest motiv, Daniel Zamfir prezintă majorarea voucherelor drept o investiție în economia românească, nu doar un beneficiu suplimentar pentru angajați.

Întrebat despre discuția purtată cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema voucherelor de vacanță, Daniel Zamfir a afirmat că nu a primit un răspuns din partea acestuia.

Senatorul a transmis că va continua demersurile pentru introducerea măsurii și că își dorește ca propunerea să fie inclusă în planurile Guvernului pentru anul viitor.

„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Adică nu mă las până nu punem voucherele de vacanță”, a declarat senatorul.

Daniel Zamfir a mai susținut că voucherele îi pot încuraja pe români să aleagă destinații din țară, în loc să își petreacă vacanțele în Bulgaria sau în alte state. În opinia sa, susținerea turismului românesc și stimularea investițiilor în acest domeniu pot contribui la dezvoltarea economiei și la reducerea deficitului bugetar.