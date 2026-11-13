Varză călită cu afumătură la cuptor. Secretul gustului de odinioară

Varza călită cu afumătură este unul dintre preparatele tradiționale românești, apreciat pentru gustul bogat și ingredientele simple. Gătită încet, la cuptor, varza devine fragedă, iar carnea afumată îi oferă o aromă deosebită. Rețeta poate fi pregătită din varză dulce sau murată, însă câteva detalii fac diferența atunci când vrei să obții gustul mâncării făcute la țară.

Preparatul nu necesită ingrediente costisitoare și nici tehnici complicate. Secretul constă în călirea inițială a verzei și în timpul petrecut la cuptor, unde aromele se întrepătrund, iar mâncarea capătă o culoare rumenă.

Pentru aproximativ 5–6 porții sunt necesare următoarele ingrediente:

1,5 kg varză albă proaspătă

500 g costiță afumată sau kaizer

2 cepe mari

1 ardei gras roșu

3 linguri de ulei

300 ml suc de roșii

2 linguri pastă de tomate

2 foi de dafin

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru uscat

1 legătură mărar proaspăt

Sare și piper, după gust

150–200 ml apă, dacă este necesar

Pentru această rețetă poate fi folosită și varza murată, însă cantitatea de sare trebuie ajustată, deoarece atât varza, cât și afumătura pot fi deja sărate.

Pentru început, varza se curăță de frunzele exterioare, se taie în jumătăți și se îndepărtează cotorul. Apoi se toacă fideluță, cât mai uniform. Varza se presară cu puțină sare și se frământă ușor cu mâinile, după care se lasă deoparte aproximativ 10–15 minute. Acest pas ajută la înmuierea frunzelor și reduce volumul verzei, astfel încât să poată fi gătită mai ușor.

Între timp, ceapa se toacă mărunt, iar ardeiul gras se taie cubulețe. Afumătura se porționează în bucăți potrivite.

Într-o cratiță încăpătoare se încălzește o lingură de ulei și se adaugă costița afumată sau kaizerul. Carnea se rumenește ușor timp de câteva minute, până când începe să își elibereze aroma și o parte din grăsime.

Afumătura se scoate pe o farfurie, iar în aceeași cratiță se adaugă ceapa, ardeiul și restul de ulei, dacă este necesar. Legumele se călesc la foc mediu, până când se înmoaie.

Se adaugă treptat varza tocată, amestecând după fiecare cantitate. Aceasta se gătește aproximativ 20–25 de minute, până când scade în volum și începe să se înmoaie. Peste varză se pun boiaua, cimbrul, piperul, foile de dafin, sucul de roșii și pasta de tomate. Se amestecă bine, apoi se adaugă afumătura rumenită.

Pentru a obține o varză călită gustoasă, este important ca preparatul să nu fie introdus direct la cuptor, fără o etapă de gătire pe aragaz. Călirea inițială ajută varza să se înmoaie, să își reducă volumul și să preia aromele celorlalte ingrediente.

Afumătura reprezintă un alt element important al rețetei. Costița sau kaizerul adaugă un gust intens, iar grăsimea eliberată în timpul rumenirii contribuie la aroma întregului preparat.

Un alt truc este folosirea unei cantități moderate de lichid. Varza conține deja apă, iar dacă se adaugă prea mult suc de roșii sau prea multă apă, preparatul poate ajunge să fiarbă în loc să se rumenească. Pentru gustul tradițional, varza trebuie lăsată suficient timp la cuptor, astfel încât stratul de la suprafață să se rumenească ușor.

După ce ingredientele au fost călite, compoziția se transferă într-un vas termorezistent sau într-o cratiță potrivită pentru cuptor. Varza se distribuie uniform, iar bucățile de afumătură se așază printre straturile de legume și deasupra acestora. Dacă preparatul pare prea uscat, se pot adăuga aproximativ 150–200 ml de apă.

Vasul se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și se lasă aproximativ 60–75 de minute.

În primele 35–40 de minute, vasul poate fi acoperit cu un capac sau cu folie de aluminiu. Ulterior, se descoperă pentru ca varza să înceapă să se rumenească. Preparatul se verifică periodic și se amestecă ușor, dacă este necesar, pentru a evita arderea.

Varza călită este gata atunci când frunzele sunt fragede, lichidul a scăzut, iar la suprafață s-a format un strat ușor rumenit. La final, se adaugă mărarul proaspăt tocat, care completează aroma preparatului.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este adăugarea unei cantități prea mari de sare încă de la început. Afumătura poate fi suficient de sărată, motiv pentru care preparatul trebuie gustat înainte de a fi condimentat suplimentar.

De asemenea, temperatura cuptorului nu trebuie să fie prea ridicată. La temperaturi mari, varza se poate arde la suprafață înainte să devină fragedă în interior.

Dacă se folosește varză murată, aceasta trebuie gustată înainte de preparare. În cazul în care este prea acră sau prea sărată, poate fi clătită în apă rece și scursă bine.

Un alt detaliu important este alegerea afumăturii. Costița cu puțină grăsime oferă un gust mai bogat, în timp ce kaizerul poate fi o variantă practică, deoarece se porționează și se rumenește rapid.

Varza călită cu afumătură se servește, de preferat, fierbinte, alături de mămăligă proaspătă și ardei iute.

Pentru cei care preferă combinațiile tradiționale, preparatul poate fi însoțit și de o lingură de smântână.

Mâncarea poate fi păstrată la frigider, într-un recipient închis, timp de 3–4 zile, dacă este răcită și refrigerată corespunzător. La reîncălzire, se poate adăuga puțină apă pentru a preveni uscarea excesivă.

Varza călită cu afumătură este una dintre acele rețete care pot fi pregătite în cantitate mai mare, fiind potrivită pentru mesele în familie și pentru zilele reci de toamnă și iarnă.