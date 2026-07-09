Cuptoarele electrice moderne sunt echipate cu un ventilator care are rolul de a pune aerul cald în circulație în interiorul camerei de coacere, astfel încât temperatura să fie distribuită uniform în toate zonele. Cu ajutorul acestui mecanism, aerul fierbinte este împins constant în jurul preparatelor, iar rezultatul final arată spectaculos de fiecare dată.

Acest sistem reduce diferențele de temperatură dintre partea superioară și cea inferioară a cuptorului și elimină acele situații în care mâncarea este prea coaptă pe margini, dar insuficient preparată în interior.

În plus, circulația aerului reduce excesul de umiditate, ajutând la obținerea unor preparate mai crocante la exterior.

Ventilația are un impact direct asupra timpului de gătire, deoarece aerul cald circulant accelerează procesul termic și permite alimentelor să se prepare mai rapid decât în modul static.

În același timp, eficiența energetică poate fi mai bună, deoarece cuptorul nu trebuie să funcționeze la temperaturi la fel de ridicate pentru a obține același rezultat.

Un alt avantaj important este textura finală a preparatelor, care devin mai rumene și uniforme, fără zone arse sau insuficient gătite. Acest lucru este foarte util în gătitul zilnic, mai ales când pregătești cantități mari sau mai multe tăvi în același timp.

Ventilația este utilă mai ales pentru preparatele care au nevoie de o coacere uniformă și de o textură bine definită, deoarece ajută la distribuirea constantă a căldurii în tot cuptorul.

În cazul cărnii, aerul care circulă continuu ajută la distribuirea uniformă a căldurii în toate zonele, astfel încât preparatul se gătește corect atât în interior, cât și la exterior. Totodată, se obține o crustă rumenă și apetisantă la suprafață, în timp ce interiorul rămâne fraged și suculent, fără să se usuce sau să se ardă.

Legumele se gătesc, de asemenea, foarte bine în acest mod, deoarece își păstrează aromele naturale și capătă o ușoară caramelizare care intensifică gustul.

Ventilația este utilă și pentru gospodinele care pregătesc des fursecuri, biscuiți sau prăjituri simple, deoarece ajută la coacerea uniformă a aluatului și reduce riscul de ardere pe o singură parte.

Există și situații în care ventilația nu este cea mai bună alegere, în special atunci când sunt preparate deserturi foarte delicate sau aluaturi care depind de o creștere lentă și stabilă. De exemplu, sufleul sau prăjiturile foarte aerate pot fi afectate de fluxul constant de aer, ceea ce le poate modifica textura sau volumul final.

În astfel de cazuri, modul static este mai potrivit, deoarece oferă o căldură mai blândă și mai stabilă. Modul static funcționează prin încălzirea directă a rezistențelor, iar căldura se distribuie natural în interiorul cuptorului, ceea ce duce la un proces de gătire mai lent, dar mai blând. În schimb, modul cu ventilație folosește un flux constant de aer pentru a accelera procesul și pentru a uniformiza temperatura.

De regulă, atunci când se folosește ventilația, temperatura poate fi redusă cu aproximativ 10–20 de grade față de modul static, deoarece aerul în mișcare transmite căldura mai eficient. Acest detaliu este important pentru a evita uscarea sau arderea alimentelor.

Una dintre cele mai comune greșeli este folosirea aceleiași temperaturi ca în modul static. Astfel, preparatele pot fi prea uscate sau arse la exterior.