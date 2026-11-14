Grăsimea întărită și urmele de arsuri de pe tigăi și oale pot fi dificil de îndepărtat, mai ales atunci când vasele sunt folosite frecvent și depunerile se acumulează în timp. Uneori, nici detergentul obișnuit de vase nu este suficient pentru a curăța complet suprafețele murdare. Există însă câteva soluții simple, pe care le poți prepara acasă, folosind ingrediente pe care probabil le ai deja în bucătărie, arată The Washington Post.

Una dintre cele mai accesibile variante combină bicarbonatul de sodiu cu detergentul de vase. Cele două ingrediente pot ajuta la îndepărtarea depunerilor de grăsime și la curățarea vaselor fără să fie nevoie să folosești produse specializate.

Pentru acest amestec ai nevoie de bicarbonat de sodiu și detergent de vase. Pune câteva linguri de bicarbonat într-un recipient și adaugă treptat detergent, până când obții o pastă omogenă, suficient de consistentă pentru a putea fi întinsă pe suprafața vasului.

Aplică amestecul pe zonele acoperite de grăsime și lasă-l să acționeze aproximativ 10-15 minute. Ulterior, freacă ușor cu un burete potrivit materialului din care este fabricată tigaia sau oala și clătește bine cu apă caldă.

Dacă depunerile sunt mai vechi, procedura poate fi repetată. Este important să nu folosești bureți abrazivi pe suprafețele antiaderente, deoarece acestea se pot deteriora.

O altă variantă este folosirea apei fierbinți și a detergentului de vase. Dacă tigaia are depuneri consistente de grăsime, umple-o cu apă caldă, adaugă câteva picături de detergent și las-o la înmuiat timp de 20-30 de minute. Grăsimea se va înmuia, iar curățarea va deveni mai ușoară. La final, spală vasul cu un burete moale și clătește-l.

O altă soluție este bicarbonatul de sodiu cu apă caldă. Această metodă poate fi utilă mai ales pentru oalele din inox care au resturi de mâncare lipite pe fund. Adaugă două linguri de bicarbonat și suficientă apă cât să acopere zona murdară. Pune vasul pe aragaz și lasă apa să fiarbă la foc mic câteva minute. După ce se răcește, încearcă să îndepărtezi depunerile cu o spatulă din lemn sau cu un burete neabraziv.

Și sarea grunjoasă poate fi folosită pentru curățarea anumitor vase. Aceasta are o textură care ajută la desprinderea resturilor întărite. Presară puțină sare pe suprafața murdară și freacă delicat cu un burete umed. Metoda este mai potrivită pentru vasele din fontă sau inox, dar trebuie evitată în cazul tigăilor cu strat antiaderent, care se poate zgâria.

Pentru depunerile de calcar de pe exteriorul vaselor, o altă variantă este oțetul alb diluat cu apă. Aplică soluția pe zona afectată, las-o să acționeze câteva minute și șterge suprafața cu o lavetă moale. Oțetul este util mai ales împotriva urmelor minerale, nu reprezintă însă o soluție principală pentru grăsimea arsă. Nu trebuie folosit pe aluminiu sau pe suprafețe care nu tolerează substanțele acide.

Curățarea vaselor imediat după folosire poate reduce considerabil timpul necesar pentru îndepărtarea murdăriei. Nu este recomandat să lași grăsimea să se întărească pe suprafețe timp de mai multe ore sau zile.

De asemenea, evită să torni apă rece peste o tigaie foarte fierbinte. Schimbările bruște de temperatură pot deteriora anumite materiale și pot afecta stratul antiaderent.

Indiferent de metoda aleasă, verifică întotdeauna recomandările producătorului și testează soluția pe o porțiune mică. Nu combina niciodată produsele de curățare pe bază de clor cu oțetul sau cu alte substanțe acide.

Astfel, câteva ingrediente accesibile și câteva minute dedicate întreținerii pot face curățarea vaselor mult mai ușoară, fără să fie nevoie să apelezi de fiecare dată la produse scumpe.