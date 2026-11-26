Mirosul neplăcut din frigider poate deveni deranjant, mai ales atunci când persistă chiar și după ce alimentele au fost verificate. Resturile uitate, produsele păstrate prea mult timp sau preparatele cu arome intense pot afecta prospețimea aerului din interiorul aparatului. Pentru a îmbunătăți mirosul, există câteva metode simple, care nu presupun folosirea unor produse speciale, spune celebra Martha Stewart.

O metodă ușor de încercat presupune folosirea unui măr și a câtorva cuișoare. Acestea se introduc în coaja fructului, după care mărul se pune pe unul dintre rafturile frigiderului.

Cuișoarele au o aromă intensă, iar împreună cu mărul pot contribui la diminuarea mirosurilor deranjante. Fructul trebuie verificat periodic și înlocuit dacă începe să se înmoaie sau să se deterioreze.

Metoda este simplă, însă nu trebuie privită ca un substitut pentru curățarea aparatului. Dacă mirosul provine de la un aliment alterat, acesta trebuie îndepărtat.

Lămâia este un alt ingredient care poate fi folosit pentru împrospătarea frigiderului. O jumătate de fruct, așezată pe o farfurioară, poate răspândi o aromă citrică plăcută și poate acoperi temporar mirosurile provenite de la alimente.

Pentru această metodă nu este nevoie de o pregătire specială. Lămâia se taie în două și se pune într-un loc în care să nu intre în contact cu alte produse. Este important ca aceasta să fie schimbată înainte să se usuce sau să prezinte semne de mucegai.

Printre soluțiile folosite frecvent în gospodărie se numără și bicarbonatul de sodiu. Acesta poate ajuta la absorbția mirosurilor neplăcute din spațiile închise.

Pentru a-l utiliza, se pune o cantitate mică într-un bol sau într-un recipient fără capac, care se lasă pe un raft al frigiderului. Bicarbonatul trebuie înlocuit periodic, iar recipientul trebuie să rămână deschis pentru a permite contactul cu aerul.

O altă variantă presupune folosirea cafelei măcinate. Aroma acesteia este puternică și poate contribui la diminuarea mirosurilor neplăcute.

Se pune puțină cafea într-un recipient deschis, care se așază în frigider. Totuși, metoda trebuie folosită cu atenție, deoarece mirosul cafelei poate fi preluat de unele alimente, mai ales dacă acestea nu sunt păstrate în recipiente închise.

Pentru a evita reapariția mirosurilor, frigiderul trebuie verificat periodic. Alimentele expirate, resturile uitate și produsele care prezintă semne de alterare trebuie îndepărtate.

Rafturile, sertarele și pereții interiori pot fi spălați cu apă călduță și detergent blând. După curățare, suprafețele trebuie șterse și uscate înainte de a pune alimentele la loc.

Un alt obicei util este depozitarea preparatelor în caserole cu capac și păstrarea produselor cu miros puternic în ambalaje bine închise. Garniturile ușii și zona de scurgere a condensului trebuie verificate, deoarece murdăria acumulată poate contribui la apariția unor mirosuri persistente.