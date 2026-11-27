Cantitatea de detergent folosită la fiecare spălare poate influența atât curățarea hainelor, cât și funcționarea mașinii de spălat. Deși mulți oameni consideră că mai mult detergent înseamnă haine mai curate, lucrurile nu stau întotdeauna așa. O doză prea mare poate lăsa urme pe țesături, poate favoriza acumularea depunerilor în mașina de spălat și poate duce la apariția mirosurilor neplăcute, potrivit NBC News.

Pe de altă parte, nici folosirea unei cantități prea mici nu este o soluție, deoarece hainele pot rămâne murdare, mai ales atunci când sunt foarte pătate sau când apa are o duritate ridicată.

Nu există o doză universală potrivită pentru toate spălările. Cantitatea necesară depinde de mai mulți factori, printre care greutatea rufelor, gradul de murdărie, duritatea apei și concentrația detergentului.

Producătorii indică pe ambalaj cantitățile recomandate pentru fiecare tip de produs. Aceste instrucțiuni reprezintă cel mai bun punct de plecare, deoarece detergenții lichizi, pudră sau concentrați pot avea dozaje diferite.

De exemplu, o încărcătură mică de haine puțin murdare nu necesită aceeași cantitate de detergent ca un tambur plin cu articole foarte murdare. Dacă folosești aceeași doză indiferent de volumul rufelor, există riscul să pui mai mult produs decât este necesar.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este adăugarea unei cantități suplimentare de detergent din dorința de a obține haine mai curate. În realitate, excesul de produs nu îmbunătățește neapărat rezultatul spălării.

Detergentul în exces poate produce prea multă spumă, iar clătirea poate deveni mai dificilă. În timp, resturile de produs se pot acumula în sertarul pentru detergent, în garnitura hubloului și în alte componente ale mașinii.

Aceste depuneri pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute și pot crea condiții favorabile dezvoltării mucegaiului, mai ales dacă aparatul nu este curățat periodic și ușa rămâne închisă după terminarea programului.

De asemenea, excesul de detergent poate lăsa urme pe haine, care devin mai rigide sau capătă un miros neplăcut după uscare.

Reducerea cantității de detergent sub nivelul recomandat poate părea o metodă simplă de economisire, însă rezultatele nu sunt întotdeauna cele dorite.

Atunci când produsul este insuficient, murdăria și grăsimea pot rămâne în țesături. Acest lucru este mai evident în cazul hainelor purtate la activități fizice, al prosoapelor sau al articolelor care intră frecvent în contact cu suprafețe murdare.

În plus, hainele spălate în mod repetat cu o doză insuficientă pot căpăta un miros persistent, chiar dacă sunt scoase imediat din mașină după terminarea programului.

Un alt aspect important este duritatea apei. În zonele în care apa conține cantități mai mari de minerale, detergentul poate avea nevoie de o doză diferită pentru a obține rezultate bune.

Din acest motiv, unele ambalaje prezintă recomandări distincte pentru apă moale, medie sau dură. Este important să verifici aceste indicații înainte de fiecare utilizare și să nu mărești cantitatea de produs fără un motiv concret.

Dacă nu cunoști duritatea apei din locuință, poți verifica informațiile furnizate de operatorul local de apă.

Pentru a evita risipa și acumularea depunerilor, este recomandat să adaptezi cantitatea de detergent la fiecare încărcătură.

Iată câteva reguli simple:

Respectă dozajul indicat pe ambalajul detergentului.

Ține cont de cantitatea de rufe introdusă în tambur.

Adaptează doza la gradul de murdărie al hainelor.

Verifică dacă apa din zona ta este moale sau dură.

Folosește recipientul de măsurare pentru a evita dozarea aproximativă.

Nu adăuga detergent suplimentar doar pentru că hainele sunt foarte murdare, fără să verifici recomandările producătorului.

De asemenea, curățarea periodică a sertarului pentru detergent și a garniturii hubloului ajută la prevenirea acumulării resturilor de produs.