Hainele își pot pierde aspectul inițial după mai multe spălări, iar pe suprafața materialelor pot apărea mici ghemotoace de fibre care le fac să pară uzate. Există însă un obicei simplu care poate reduce acest fenomen și poate contribui la păstrarea articolelor vestimentare pentru mai mult timp. Metoda nu presupune folosirea unor produse speciale sau a unor soluții costisitoare. Este vorba despre un gest pe care îl poți face înainte de a introduce hainele în mașina de spălat, arată Express.

Odată cu venirea sezonului rece, puloverele, hanoracele și alte articole vestimentare groase sunt scoase din dulap. Unele dintre ele pot avea însă un aspect diferit față de momentul cumpărării, din cauza scămoșării.

Fenomenul apare atunci când fibrele materialului se desprind, se încâlcesc și formează mici aglomerări la suprafața țesăturii.

Unul dintre principalii factori care favorizează apariția scamelor este frecarea. În timpul spălării, hainele intră în contact unele cu altele, iar mișcarea repetată poate afecta fibrele. Același proces are loc și în timpul purtării, în special în zonele supuse unei frecări constante.

Paul Gray, specialist în domeniul vestimentar la retailerul britanic Chums, recomandă o metodă simplă pentru reducerea uzurii materialelor: întoarcerea hainelor pe dos înainte de spălare.

Acest gest limitează frecarea directă asupra părții exterioare a țesăturii și poate contribui la păstrarea aspectului și a culorilor articolelor vestimentare.

Metoda are și un alt avantaj. Potrivit specialistului, spălarea pe dos permite apei și detergentului să ajungă mai ușor la zonele interioare în care se acumulează transpirația și murdăria, fiind utilă mai ales în cazul hainelor purtate frecvent.

Blugii, în special cei negri sau în nuanțe închise, pot căpăta un aspect decolorat după spălări repetate. Frecarea afectează fibrele de la suprafața denimului, iar materialul poate părea mai vechi decât este în realitate.

Paul Gray atrage atenția că modificarea aspectului nu este provocată întotdeauna de pierderea pigmentului. În unele situații, deteriorarea fibrelor schimbă modul în care lumina se reflectă pe material, ceea ce face ca pantalonii să pară mai decolorați.

Spălarea blugilor pe dos reduce contactul direct al suprafeței exterioare cu celelalte articole vestimentare și poate limita uzura vizibilă.

Metoda poate fi folosită pentru mai multe categorii de articole vestimentare, în special pentru cele care se deteriorează mai ușor în urma frecării.

Puloverele și hainele care se scămoșează ușor pot beneficia de această metodă, deoarece suprafața exterioară este mai puțin expusă contactului direct cu alte țesături.

Hainele negre și cele în culori închise pot fi protejate de uzura care le afectează aspectul după spălări repetate.

Blugii și celelalte articole din denim pot fi spălate pe dos pentru a limita frecarea și modificările vizibile ale materialului.

Hainele sport pot fi întoarse pe dos pentru ca detergentul să ajungă mai ușor la zonele în care se acumulează transpirația și grăsimile naturale ale pielii.

În cazul articolelor delicate sau care au aplicații decorative, întoarcerea pe dos poate proteja suprafața exterioară. Pentru țesăturile foarte sensibile este recomandată și folosirea unui săculeț special de spălare sau selectarea unui program adaptat materialului.